به دلیل بارش برف و کاهش دما، فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه همه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری همدان، با توجه به گزارش‌های دریافتی از مراجع هواشناسی و استمرار شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و کاهش دما، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ همه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، تعطیل اعلام شد.

بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی دوره‌های تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در عین حال، آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز تأکید شده و از مدیران محترم ادارات و مدارس خواسته شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را اعمال کنند.