به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ دسته یک تکواندو بانوان «جام کوثر» با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۰ بازیکن آزاد، یازدهم و دوازدهم دی به میزبانی خانه تکواندو برگزار می‌شود.

در پایانِ رقابت‌های هفته دوم، «زر ماکارون» با کسب بیشترین مدال طلا، جمع امتیازات خود را به عدد ۳۳۶ رساند و به تنهایی در صدر جدول ایستاد. هلدینگ بناساز فرمانیه با ۲۶۳ امتیاز در خانه دوم جدول قرار گرفت و آکادمی تکواندو خیری با یک پله صعود و ۱۷۰ امتیاز به رده سوم رسید. تیم‌های مجموعه ورزشی بابک خراشه با ۱۵۴ امتیاز و ایران جوان اصفهان با ۹۶ امتیاز در خانه‌های چهارم و پنجم ایستادند.

تیم‌های زر ماکارون، آکادمی تکواندو خیری، هلدینگ بناساز فرمانیه، مجموعه ورزشی بابک خراشه، دختران کردستان، ایران جوان اصفهان، کاپیتان، ستارگان، آکادمی هور، پایگاه قهرمانی، آینده سازان ایران جوان اصفهان، عصر نور، هیئت تکواندو استان کرمان، هیئت تکواندو استان ایلام، تیم اورون و آکادمی تکواندو ساکی بروجرد به همراه ۱۰۰ بازیکن در این رویداد به رقابت می‌پردازند.