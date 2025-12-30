به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: ۸۱ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، ۲۹ کافه کارآفرینی، ۲۴ مرکز فضای کاری اشتراکی و ۳۱ مرکز شتاب دهنده نیز در استان گیلان فعال است.

وی با بیان اینکه این مراکز در همه شهرستان‌های گیلان به جز شفت، آستارا و آستانه‌اشرفیه فعال است اضافه کرد: سه هزار و ۷۸۵ نفر از خدمات مشاوره‌ای این مراکز در استان بهره‌مند شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان افزود: تقویت اکوسیستم‌های منطقه‌ای و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه، جمعی و مشارکتی با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور و ایجاد ارتباط معنادار و پایدار بین فعالیت‌های کارآفرینانه، فضای کسب و کار و تولید از جمله اهداف صدور مجوز نهاد‌های کارآفرینی توسط اداره توسعه کارآفرینی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها است.

وی اظهار کرد: ارائه مشاوره‌های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به صاحبان ایده، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان، تعاون‌گران و متقاضیان ایجاد بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد بستر لازم برای هدایت کسب و کار‌های نوپا (استارت آپ‌ها) در راه‌اندازی کسب و کار‌های نوآورانه، هدایت صاحبان سرمایه به فعالیت‌های کارآفرینانه و کمک به بهبود فضای کسب و کار از دیگر اهداف فعالیت این مراکز است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به اهمیت توسعه کارآفرینی اضافه کرد: خدمات مشاوره کارآفرینی مراکزی است که به تمام صاحبان ایده، استارت آپ‌ها، کارآفرینان در همه مراحل کسب و کار مشاوره داده و نقش هدایتگر دارند.