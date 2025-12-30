پخش زنده
سرگئی لاوروف درباره واکنش به حمله نیروهای مسلح اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین گفت: رژیم جنایتکار کییف که به سیاست تروریسم دولتی روی آورده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ وزیر امور خارجه روسیه در تشریح اقدام ارتش اوکراین تاکید کرد: شبِ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، رژیم کییف یک حمله تروریستی را با استفاده از ۹۱ فروند پهپاد تهاجمیِ دوربرد علیه اقامتگاه دولتی رئیسجمهور فدراسیون روسیه در استان نووگورود انجام داد.
وی گفت: تمامی پهپادها از سوی سامانههای پدافند هوایی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه منهدم شدند. هیچ گزارشی از تلفات انسانی یا خسارت ناشی از سقوط بقایای پهپادها دریافت نشده است.
رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه با اشاره به اینکه این اقدام در جریان مذاکرات فشرده میان روسیه و ایالات متحده آمریکا درباره حلوفصل مناقشه اوکراین انجام شده است افزود: چنین اقدامات بیپروا و ماجراجویانهای بدون پاسخ نخواهد ماند. اهداف حملات تلافیجویانه و زمان اجرای آنها از سوی نیروهای مسلح روسیه تعیین شده است.
لاوروف گفت: ما قصد نداریم از روند مذاکرات با ایالات متحده آمریکا خارج شویم، با این حال، با توجه به دگردیسی نهایی رژیم جنایتکار کییف که به سیاست تروریسم دولتی روی آورده است، موضع مذاکراتی فدراسیون روسیه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.