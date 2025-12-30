پخش زنده
سردارعلی غلامی: دشمن تلاش میکند با فشارهای معیشتی، تحریمها و جنگ ترکیبی، مردم را به صحنه نارضایتی و اغتشاش بکشاند و از مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،مراسم بزرگداشت نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور نماینده ولیفقیه در استان یزد، استاندار یزد، جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم، در مسجد روضه محمدیه (حظیره) یزد برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، تبعیت از رهبر معظم انقلاب و مقابله با توطئههای دشمنان تأکید کردند.
در این مراسم، سردار علی غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، با گرامیداشت حماسه نهم دی، این روز را نقطهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: نهم دی نماد حضور آگاهانه مردم در صحنه و تجلی بصیرتی است که فتنه دشمن را خنثی کرد و به همین دلیل به عنوان «یومالله» در تاریخ انقلاب ثبت شد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز تاکتیک اصلی دشمن، فتنه اقتصادی است. دشمن تلاش میکند با فشارهای معیشتی، تحریمها و جنگ ترکیبی، مردم را به صحنه نارضایتی و اغتشاش بکشاند و از مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کند. اعتراض قانونی حق مردم است، اما دشمن به دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش و ناامنی است و ما وظیفه داریم این موضوع را برای جوانان و مردم تبیین کنیم.
سردار غلامی با اشاره به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان افزود دشمن مکانیسم ماشه را نگه داشته بود تا حداکثرتحریمها را دوباره اعمال کند و مردم را در فشار اقتصادی نگه دارد و بگوید اگر مردم ایران رفاه میخواهند باید با آنها مذاکره کنند و دست از قدرت نظامیشان بردارند.
وی با اشاره به دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود آنها اول میگفتند برنامه هستهای، اما الان برنامه موشکی را هم مدعی شدهاند البته، این ادعای رئیس جمهور ملعون آمریکا در دیدار با رئیس ملعون رژیم صهیونیستی که اجازه داده است به ایران حمله کند یک غلط اضافیست.
سردار غلامی گفت دشمن قصد دارد همزمان با ایجاد اغتشاش در کشور دوباره حمله موشکی به کشور داشته باشد و بار دیگر تروریستهای منافق در شمال غرب و جنوب شرق و شرق را مسلح کرده است تا همزمان با اغتشاش در کشور به حمله و شرارت بپردازند و از قبل این حملات به اهداف خود برسند.
فرمانده سپاه الغدیر یزد با تأکید بر لزوم جهاد تبیین تصریح کرد: دشمن همزمان با فشار اقتصادی، جنگ شناختی و رسانهای را بهکار گرفته و تلاش میکند واقعیتها را وارونه جلوه دهد و نسل جوان را از حقیقت انقلاب، رهبری و مجاهدتهای بزرگان نظام دور کند.
سردار غلامی با اشاره به پیام بصیرتی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۴ گفت: امروز وظیفه همه ما حمایت از دولت مستقر است. پیروزی و اقتدار دولت، به معنای پیروزی و اقتدار انقلاب اسلامی است. ایجاد اختلاف و انشقاق میان مردم و دولت، آب ریختن در آسیاب دشمن است و رهبر معظم انقلاب بارها بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کردهاند.
وی با مرور فتنههای مختلف از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمن از همان روزهای نخست با فتنههای گوناگون، جنگ تحمیلی و تحریمهای گسترده تلاش کرد انقلاب اسلامی را ساقط کند، اما مردم ایران با ایستادگی، ایثار و تقدیم شهدا، اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند. استان یزد نیز با تقدیم چهار هزار شهید، سهم بزرگی در دفاع از انقلاب و کشور داشته است.
فرمانده سپاه الغدیر با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ گفت: حضور گسترده و بینظیر مردم در انتخابات و سپس حضور آگاهانه آنان در نهم دی، نشان داد که دشمن با بهانه تقلب به دنبال اصل نظام بود، اما بصیرت مردم، این توطئه را ناکام گذاشت.
وی ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در فتنه ۸۸، جنگ ترکیبی شامل تحریم اقتصادی، جنگ نرم و جنگ شناختی را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد با فاصلهانداختن میان نسل جوان و ارزشهای انقلاب، به اهداف خود برسد.
سردار غلامی با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: حاج قاسم اگرچه به شهادت رسید، اما مکتب و اندیشه او برای دشمن از وجود فیزیکیاش خطرناکتر است. تشییع میلیونی این شهید بزرگ، معادلات دشمن را برهم زد و نشان داد که پیوند مردم با انقلاب و ولایت عمیقتر از آن است که با جنگ رسانهای از بین برود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمن تصور میکرد با ترور فرماندهان و ضربه به ساختار نظام، میتواند انقلاب اسلامی را ظرف ۴۸ ساعت زمینگیر کند، اما با هدایت و فرماندهی هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، حضور مردم و اتکال به دین و معنویت، این توطئه نیز ناکام ماند.
فرمانده سپاه الغدیر یزد تصریح کرد: سه عنصر مردم، رهبری و ایمان دینی، رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان بوده و خواهد بود. اتحاد مقدس میان مردم و نظام باید حفظ شود و این وحدت نباید خدشهدار شود.
در پایان این مراسم، حاضران با سردادن شعارهایی علیه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، بر ادامه راه شهدا، حفظ وحدت ملی و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.