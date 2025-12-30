سبزوار قطب تولید گوشت خراسان رضوی، بدون کشتارگاه صنعتی
قطب تولید گوشت خراسان رضوی، کشتارگاه صنعتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: ساخت کشتارگاه صنعتی دام در این شهرستان به عنوان بارانداز دام منطقه و از قطبهای تولید گوشت قرمز در خراسان رضوی، ضروری است.
ابراهیم رودسرابی افزود: کشتارگاه کنونی سبزوار به شیوه سنتی فعالیت میکند و پاسخگوی نیاز شهرستان نیست، ساخت کشتارگاه صنعتی دام یک ضرورت اساسی محسوب میشود که فرایند آن در دست پیگیری است.
وی تصریح کرد: منطقه غرب خراسان رضوی با ۵۲۰ هزار راس دام سبک و ۴۷ هزار راس دام سنگین یکی از مراکز اصلی تولید گوشت در استان است و روزانه ۳۰۰ راس دام در کشتارگاه سبزوار کشتار میشود.
مدیر جهاد کشاورزی سبزوار اضافه کرد: کشتارگاههای صنعتی دام علاوه بر تامین گوشت سالم و باکیفیت، نقش مهمی در سلامت جامعه و تامین امنیت غذایی شهروندان دارد.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد یکی از قطبهای دامپروری و تولید گوشت قرمز و سفید در خراسان رضوی است.