آیین گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهر نیک آباد شهرستان جرقویه برگزار شد.
امام جمعه جرقویه در این آیین با اشاره به لزوم اتحاد و همبستگی اجتماعی گفت: دشمنان قسم خورده انقلاب دریافتهاند که تا مردم پشتیبان این نظام و انقلاب هستند با هیچ حربهای نمیتوانند ضربه بزنند و به همین دلیل امروز با هدف قرار دادن معیشت مردم و جنگ اقتصادی قصد شکاف بین مردم و نظام را دارند.
حجت الاسلام اسماعیل اسدپور افزود: بنا بر وعده صادق الهی، همیشه با پیروزی نظام اسلامی همراه بوده است و با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و توکل بر خدا، دشواریها ختم به خیر میشود.