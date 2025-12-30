به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آیین گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) شهر نیک آباد شهرستان جرقویه برگزار شد.

امام جمعه جرقویه در این آیین با اشاره به لزوم اتحاد و همبستگی اجتماعی گفت: دشمنان قسم خورده انقلاب دریافته‌اند که تا مردم پشتیبان این نظام و انقلاب هستند با هیچ حربه‌ای نمی‌توانند ضربه بزنند و به همین دلیل امروز با هدف قرار دادن معیشت مردم و جنگ اقتصادی قصد شکاف بین مردم و نظام را دارند.

حجت الاسلام اسماعیل اسدپور افزود: بنا بر وعده صادق الهی، همیشه با پیروزی نظام اسلامی همراه بوده است و با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و توکل بر خدا، دشواری‌ها ختم به خیر می‌شود.