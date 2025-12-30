به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد روز سه‌شنبه نهم دی ماه در مراسم تشییع و خاکسپاری سید آیت الله علی شفیعی، اظهار کرد: آیت الله شفیعی یک عالم وارسته و یک عالم کامل بود او عالمی بود که تا بن دندان اعتقاد به خداوند متعال و ائمه اطهار داشت.

او ادامه داد: سال‌های متمادی این عالم وارسته را می‌شناختم و غیر از عمل صالح چیزی از ایشان ندیدم شهادت می‌دهم حتی ندیدم این عالم یک مکروه مرتکب شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به روایتی از حضرت محمد (ص) خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند وقتی یک عالم وارسته از دنیا می‌رود مصیبتی است که جبران‌ناپذیر است و رخنه‌ای در عالم اسلام پر می‌شود که هرگز پر نخواهد شد.

موسوی فرد گفت: از حضور ارزشمند تمام کسانی که امروز در مراسم تشییع این عالم وارسته حضور پیدا کردند قدردانی می‌کنم.