مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن با فتنه ۸۸ به دنبال فروپاشی پیوند مردم و ولایت بود و حماسه ۹ دی انقلاب را از لبه پرتگاه نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمیدرضا مقدمفر در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در گرگان، با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن، یادآوری ایامالله را مأموریت پیامبران الهی معرفی میکند؛ روزهایی که هم مظهر شکرگزاریاند، هم مقاومت و هم الگویی برای هدایت جوامع. حماسهها و یوماللهها نشانه پیوند الهی میان مردم و رهبران دینی هستند و اساساً فتنهها با هدف گسستن همین پیوند طراحی میشوند.
وی با اشاره به حوادث سخت چهار دهه اخیر انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران در ۴۶ سال گذشته فتنهها، تهدیدها و فشارهای فراوانی را پشت سر گذاشته است، اما در رأس همه آنها، فتنه ۸۸ قرار دارد؛ فتنهای که از بسیاری جهات حتی از جنگ تحمیلی هشتساله نیز خطرناکتر بود، چراکه دشمن برای نخستینبار توانست با ایجاد غبار فتنه، تشخیص حق و باطل را دشوار کند و برخی خواص، مسئولان و نخبگان را با خود همراه سازد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه ادامه داد: در فتنه ۸۸، دشمن موفق شد بخشی از مردم را به خیابانها بکشاند و انقلاب را تا لبه پرتگاه پیش ببرد؛ خطری که نه جنگ تحمیلی، نه فتنه گروهکها در ابتدای انقلاب و نه فشارهای اقتصادی و تحریمی قادر به ایجاد آن نبودند. این فتنه میتوانست موجودیت انقلاب اسلامی را تهدید کند.
مقدمفر با مقایسه حوادث ۱۵ خرداد ۴۲ و ۹ دی ۸۸ تصریح کرد: در ۱۵ خرداد ۴۲، با دستگیری و تبعید امام خمینی (ره)، مردم به دلیل اعتقاد عمیق به مرجعیت و ولایت، به صحنه آمدند و با تقدیم شهدا، نهضت اسلامی را آغاز کردند. ریشه پیروزی انقلاب اسلامی، همان پیوند عمیق میان امام و امت بود. در ۹ دی ۸۸ نیز همین الگو تکرار شد؛ مردمی که پس از ماهها روشنگری و بصیرتافزایی رهبر معظم انقلاب، با حضور بهموقع و آگاهانه خود، سحر فتنه را باطل کردند.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در فاصله خرداد تا دی ۸۸ بیش از ۴۰ سخنرانی روشنگرانه درباره فتنه ایراد کردند، افزود: پس از هتک حرمت به عاشورا و آتش زدن پرچمهای سیدالشهدا (ع)، مردم با درک موقعیت، به میدان آمدند و ۹ دی به الگویی تاریخی از بصیرت، ولایتمداری و پیوند امت و امام تبدیل شد؛ الگویی که از صدر اسلام تاکنون، عامل پیروزی جبهه حق بوده است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه هرگاه امت از امام خود پیروی کرده، پیروز میدان بوده است، گفت: تاریخ اسلام نشان میدهد هر جا این پیوند تضعیف شده، حتی امام معصوم همچون امیرالمؤمنین (ع) مجبور به خانهنشینی شده است. دشمن امروز بهخوبی این الگو را شناخته و میداند که تا زمانی که این پیوند حفظ شود، هیچ فتنه و توطئهای به نتیجه نخواهد رسید.
مقدمفر در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تصریح کرد: پیروزی ملت ایران در این نبرد نیز یک یومالله بزرگ بود؛ نبردی که در آن، نهتنها رژیم صهیونیستی، بلکه آمریکا، ناتو، برخی کشورهای اروپایی و قدرتهای منطقهای از دشمن حمایت کردند، اما باز هم با شکست مواجه شدند. اگر الگوی امت و امام وجود نداشت، ایستادگی در برابر چنین جبههای ممکن نبود.
وی افزود: دشمن پس از شکست در جنگ سخت و نظامی، به این جمعبندی رسیده که جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد، هرچند نیروهای مسلح کشور باید همواره در بالاترین سطح آمادگی باقی بمانند. اما راهبرد جدید دشمن، تمرکز بر جنگ شناختی، روانی و ترکیبی است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه «حفظ سایه جنگ»، «افزایش فشار اقتصادی»، «ایجاد دوقطبی و اختلاف در جامعه و میان مسئولان» و «هدف قرار دادن امید مردم» را چهار محور اصلی سناریوی دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش میکند با فضاسازی رسانهای، اقتصاد کشور را ملتهب و انسجام اجتماعی را تضعیف کند، اما ملت ایران بارها نشان دادهاند که مطالبات معیشتی خود را از دشمن جدا میدانند و اجازه سوءاستفاده سیاسی نمیدهند.
مقدمفر با اشاره به برخی اعتراضات صنفی اخیر تأکید کرد: مردم با وجود گلایهها و فشارهای اقتصادی، هوشمندانه عمل کرده و مرزبندی خود با دشمن را حفظ کردهاند. دشمن بهدنبال بهانهسازی و القای ناامیدی است، اما ملت ایران با بصیرت، اجازه شادمانی دشمن را نخواهند داد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» حول ارزشهای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بشارت دادهاند، این ناملایمات گذراست. ملت ایران در معرض امتحان الهی صبر و استقامت قرار دارد و با حفظ امید، انسجام و اصلاح کاستیها، آیندهای روشن در انتظار انقلاب اسلامی خواهد بود.