پخش زنده
امروز: -
مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از اعطای تسهیلات به هستههای فناور دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حمیدرضا محدث حکاک با بیان اینکه این اقدام به منظور حمایت هدفمند از واحدهای فناور، تقویت زیست بوم نوآوری انجام میشود، گفت: برای نخستین بار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۰ هسته فناور پرداخت میشود.
وی گفت: اعطای این تسهیلات با هدف حمایت از توسعه فناوری، تسریع فرآیند تجاریسازی دستاوردهای فناورانه، انجام میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در توسعه پایدار فناوری و نوآوری در استان ایفا کند.