به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حمیدرضا محدث حکاک با بیان اینکه این اقدام به منظور حمایت هدفمند از واحد‌های فناور، تقویت زیست بوم نوآوری انجام می‌شود، گفت: برای نخستین بار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۰ هسته فناور پرداخت می‌شود.

وی گفت: اعطای این تسهیلات با هدف حمایت از توسعه فناوری، تسریع فرآیند تجاری‌سازی دستاورد‌های فناورانه، انجام می‌شود و انتظار می‌رود نقش مؤثری در توسعه پایدار فناوری و نوآوری در استان ایفا کند.