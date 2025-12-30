پخش زنده
مراسم گرامیداشت نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور گسترده مردم در مصلای نماز جمعه یزدان آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مراسم گرامیداشت و اجتماع باشکوه سالروز نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور گسترده و چشمگیر مردم در مصلای نماز جمعه یزدان آباد برگزار شد.
این مراسم با حضور حجتالاسلام علی عربزاده، امام جمعه بخش یزدانآباد، فرماندهی انتظامی شهرستان زرند، بخشدار یزدانآباد، شهردار یزدانشهر و جمعی از مسئولان شهرستان و بخش همراه بود و جلوهای از وحدت، بصیرت و ولایتمداری مردم این منطقه را به نمایش گذاشته شد
امام جمعه یزدان آباد در سخنانی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه، ارزش واقعی انسان را به میزان دلبستگی و عشق او دانست و گفت: ارزش انسان نه به ظاهر، لباس، مقام یا موقعیت اجتماعی است، بلکه به چیزی است که به آن عشق میورزد. اگر عشق انسان به دین، عبادت و ارزشهای الهی باشد، مسیر زندگی او نیز در مسیر حق و بصیرت شکل میگیرد و در برابر مشکلات و فتنهها تابآوری خواهد داشت.
حجت الاسلام عربزاده امام جمعه یزدان آباد با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ افزود: دشمن با سوءاستفاده از دلبستگیهای سیاسی مردم و ایجاد دوگانگی، تلاش کرد کشور را به آشوب بکشد، اما هنگامی که حرمت عاشورا و شعائر حسینی شکسته شد، عشق واقعی مردم به امام حسین (ع) سبب بصیرت و حضور گسترده آنان در صحنه شد و ملت ایران پای ارزشهای خود، یعنی ولایت و نظام اسلامی، ایستاد.
وی نهم دی را جلوهای از ایامالله و نشانه اراده الهی در حفظ انقلاب و نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: حضور مردم در این روز نشاندهنده پایبندی آنان به ولایت، بصیرت دینی و حفاظت از دستاوردهای انقلاب تا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.