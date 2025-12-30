به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در همه استان، هیئت‌های اجرایی که برگزار کننده انتخابات پیش رو با تولی گری فرمانداران و بخشداران هستند، شکل گرفته است.

ایوب درویشی افزود: مرحله بعد، ثبت نام نامزد‌ها در هفتمین دوره انتخابات است که برای شورای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی و برای شورای روستا از ۲۴ دی تا پایان بهمن خواهد بود.

وی با اشاره به تشکیل میز مشارکت در اصفهان با هدف تحقق افزایش مشارکت مردم ادامه داد در این میز مشارکت از همه دستگاه‌های اجرایی پر مخاطب، صاحب نظران، استادان، نخبگان، معتمدان محلی، خیران همچنین نمایندگان احزاب و تشکل‌ها و دیگر گروه‌های مختلف هستند که اجرا کننده پیشنهاد‌های آنها برای افزایش مشارکت هستیم. استاندار اصفهان هم گفت: تکالیف قانونی در این زمینه جلو افتاده است و امیدواریم هیئت‌های اجرایی و نظارت دست به دست هم دهند تا افراد متخصص، با تجربه در مدیریت شهری و با ایده‌های مختلف بتوانند در شورا‌ها حضور یابند و اثربخشی لازم را داشته باشند.

مهدی جمالی نژاد افزود: هم اکنون در استان اصفهان،۵۹۱ نفر عضو شورای اسلامی در ۱۱۴ شهر و سه هزارو ۱۰۹ نفر هم عضور شورا در ۹۵۹ روستا هستند.

هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده، به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.