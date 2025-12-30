به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان عصر امروز در هفته بیست و یکم لیگ برتر عصر امروز سه شنبه ۹ دی از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه پیروزی میزبان گهر زمین سیرجان است.

در این دیدار، گیتی پسند اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین ۵۲ امتیازی جدول، رودرروی گهرزمین سیرجانی قرار می‌گیرد که با ۴۵ امتیاز در رده سوم ایستاده و به دنبال کسب جایگاه‌های بالاتری در لیگ است.

تیم فوتسال مردان گیتی پسند اصفهان با کسب ۶ قهرمانی و هفت نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم فوتسال ایران است، این تیم سال ۱۳۹۰ قهرمان لیگ فوتسال قهرمانان آسیا شد.