به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یوم الله ۹ دی اصفهان گفت: سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، فرصت مناسبی برای بازخوانی حضور خودجوش، مسئولانه و دشمن‌شکن مردم ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

اسدالله جعفری با تاکید بر اهمیت این رویداد تاریخی، حماسه ۹ دی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد پایداری ملت ایران در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان دانست و افزود در این شرایط اقتصادی ملت ایران مطالبه‌های به حقی هم دارند که مسئولان باید به آن‌ها توجه کنند.