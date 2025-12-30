به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بهزیستی اصفهان در آیین پایانی این دوره از جشنواره در تالار هنر اصفهان گفت: در این دوره از جشنواره ۱۸ اثر نمایشی برگزیده از ۶ استان کشور شامل اصفهان، تهران، البرز، قم، چهارمحال و بختیاری و مرکزی در مدت سه روز در تالار هنر اصفهان اکران شد.

سمیه کریمی افزود: این جشنواره بیش از اینکه یک رویداد هنری باشد، نمادی از اراده آهنین هنرمندان دارای معلولیت و اثبات این امر است که هنر مرز‌ها را در می‌نوردد و ذهن و صحنه زندگی را روشن‌تر می‌کند.

وی گفت:صحنه تئاتر جشنواره آفتاب، آینه‌ای بود برای بازتاب توانمندی‌ها و نمایش‌هایی که شاهد آن بودیم، از درد‌های پنهان و بیم و امید‌ها سخن گفته و آواز خوانده و ثابت شد که هر انسانی با هر توانایی شایسته درخشش است.

در پایان این مراسم از تمبر ویژه هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت با عنوان «آفتاب» با حضور داوران و دست اندرکاران استانی و کشوری رونمایی شد.

همچنین برگزیدگان این جشنواره در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، خیابانی و کودک و نوجوان و در سطح کارگردان، بازیگران و گروه هنری معرفی و قدردانی شدند.

این جشنواره از ششم تا نهم دی در تالار هنر اصفهان برگزار شد.