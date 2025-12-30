رویکرد دولت پرداختن ریشهای به موضوع افزایش قیمتها است
سخنگوی دولت درباره مدیریت معیشت مردم گفت: رویکرد اصلی دولت، پرداختن به ریشه افزایش قیمتهاست. از حدود ۲۰ سال قبل تا الآن، همه شاهد افزایش حقوق بودهایم، اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این مسئله، نشان می دهد باید ریشهها را درمان کنیم و به آنها بپردازیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز پدر، ایام ماه رجب و سال نو میلادی، اظهار داشت: هم اعتراضات و هم تنگناها و بحرانها را میبینیم و به رسمیت میشناسیم؛ دستور رئیس جمهور به وزارت کشور، این است که ساز و کار گفتوگویی را ایجاد کنند و با افرادی که اعتراض دارند، به گفتوگو بنشینند.
مهاجرانی ادامه داد: این موضوع، نشان از این دارد که دولت، اعتراضها را به رسمیت میشناسد، آن را فرصت ترمیم میداند و بر حق تجمع مسالمتآمیز تأکید دارد. میدانیم که همه باید به انسجام ملی کمک کنیم و دولت، حتی اگر صداهای تندی هم باشد با صبوری خواهد شنید، چون باور داریم که مردم ما صبور هستند و اگر صدای آنان در آمده، یعنی فشاری که بر آنان وارد شده، فشار زیادی است!
سخنگوی دولت توضیح داد: برنامه سه سطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده و برنامه وضع اضطرار نیز تقدیم شده است. دولت، برنامهای برای مدیریت وضع اقتصادی ۱۵ ماهه با هدف ثبات اقتصادی دارد که نشست آن دیشب برگزار شد و خروجی آن، طرح ۲۰ بندی است. دولت در جهت برنامه هفتم نیز سعی دارد که برای ثبات اقتصادی کار کند. این طرح ۲۰ بندی، ۴ موضوع، اعم از بهبود معیشت، مهار تورم، مدیریت بازار و بهبود رشد اقتصادی دارد.
از وضع موجود دفاع نمیکنیم
مهاجرانی درباره بهبود معیشت، تصریح کرد: از وضع موجود دفاع نمیکنیم، تورم بالایی در کشور داریم و دولت به آن آگاه است. صدای مردم در این مدت، دال بر این موضوع بود. مردم ما دنبال موضوعات معیشتی و صنفی هستند و در پی سیاسیکردن مسائل نیستند.
وی گفت: تورم بالا صدای مردم را در میآورد! دولت از ماهها قبل، برنامه خود را مشخص کرده بود که با توالی زمانی کار کند! دولت، میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه میکند، اما یارانه پنهانی که میپردازد به نقاط مؤثری که باید برود و اثر داشته باشد، نمیرود و اثر ندارد.
بر خلاف هزینهکرد چند میلیارد دلاری، شاهد این هستیم که وضع اقتصادی مردم رو به بهبود نیست و دولت، راهکاری را دنبال میکند، مبنی بر اینکه در بودجه ۱۴۰۵ اجازه گرفته است تا بهجای اینکه یارانه، به ابتدای زنجیره داده شود، به انتهای زنجیره جابجا شود. برای بهبود معیشت مردم و زیست شرافتمندانه آنان، دو راهکار شامل سبد کالا و اعتبار، پیشبینی شده است که در فردا در دولت به قطعیت میرسد و نوع و رقم آن قطعی میشود.
راهکارهای دولت برای مهار تورم
سخنگوی دولت درباره مهار تورم، اظهار داشت: نکته مهم، جلوگیری از کسری بودجه است، چون عامل تورم، کسری بودجه و ناترازی بانکهاست. اضافه برداشت بانکها موجب این میشود که بانک مرکزی، آن را جبران کند. بنابر این با مهار تخصیص بودجه تا پایان سال، سعی در مدیریت کسری داریم. با تخصیص منظم در بودجه برای سال آینده، قرار است که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی شود تا موجب کاهش کسری بودجه شود. راهکار حل ناترازی بانکها جلوگیری از انتشار اوراق قرضه است که بسیاری اوقات، بورس (بازار سرمایه) را به هم میزند. بنابر این، برنامهها در حال انجام است.
مهاجرانی درباره انتشار خبری مبنی بر رد کلیات بودجه در گروه تلفیق مجلس، توضیح داد: دوستان مجلس پیشنهادهایی داشتند که دولت، آنها را شنید و همچنین، محدودیتهای دولت در گروه تلفیق، شنیده شد که در حال پیگیری این مسائل به همراه مجلس هستیم.
بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، ۱۳۶ ردیف بودجه دستگاهی، بازبینی، ۷۰ ردیف اعتباری، حذف و ۶۰ ردیف اعتباری با ادغام در ردیف سازمانهای اصلی خود قرار گرفتهاند و فهرست ردیفهای حذف و ادغامشده در جداول بودجه، قابل رصد است.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵، بیان داشت: به ۵ مورد برای آموزش و پرورش بهطور جدی در بودجه سال آینده، توجه شده است که شامل حقوق معلمان، تقویت اعتبار شیر مدارس برای دانشآموزان ابتدایی مدارس دولتی، تقویت اعتبار حمایت از تحصیل در مناطق محروم در جهت جلوگیری از ترک تحصیل، حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشآموزان و اجرای طرح رتبهبندی معلمان میشود.
سخنگوی دولت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد: این موضوع، فراتر از قانون بودجه سنواتی است و نیاز به تصمیمگیری سایر نهادها مانند مجلس دارد که با هماهنگی بین مجلس و دولت، کار انجام میشود.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده با توجه به تورم، با تأکید بر اینکه هدف بودجه سال ۱۴۰۵ کاهش فشار بر مردم است، توضیح داد: آیا به نسبت ۲۰ سال قبل تا الآن حقوق افزایش داشته است؟ بله، اما آیا قدرت خرید نیز افزایش داشته است؟ بنابر این، رویکرد دولت، حفظ قدرت خرید است و اگر از افزایش حقوق چند درصدی کارکنان دولت حرف میزنیم، به این معنا نیست که چشم روی تورم بستیم، بلکه رویکرد مهار تورم را داریم. دولت باید به اندازهای که درآمد دارد، هزینه کند که در غیر اینصورت در دراز مدت، شاهد تورم بالای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد خواهیم بود! بنابر این، دولت تلاش دارد تا کسری بودجه سال ۱۴۰۵ را به حداقل برساند و مهار تورم را به دست بگیرد؛ هدف بودجه، کاهش فشار بر مردم است.
قرار نیست چیزی را از مردم پنهان کنیم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شفافسازی خط فقر، تصریح کرد: حتما شفافسازی میکنیم و قرار نیست که چیزی را از مردم پنهان کنیم، چون مردم به مراتب با سفره و سبد خرید خود این مسئله را درک میکنند، اما معمولا خط فقر، پایان سال اعلام میشود. به محض اینکه به من بگویند، آن را اعلام میکنم. همه تلاش دولت برای حفظ قدرت خرید مردم و مهار تورم است. رویکرد دولت، علمی است و ما در علم، پنهانکاری نداریم.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه ۱۴۰۵، توضیح داد: درباره اقلام خوراکی، هیچ افزایشی در مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم و این اقلام، معاف از مالیات هستند. حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان نیز از این موضوع، مستثنی هستند. فقر، یک مفهوم چند بعدی است و تکبعدیکردن آن معنا ندارد. در تورم، پولدار، پولدارتر و فقیر، فقیرتر میشود. هدف این بوده که آنچه ناشی از تورم است و پولدارها را پولدارتر میکند به اقشاری که نیاز بیشتری دارند، داده شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در سال آینده و مدیریت معیشت برای مردم، یادآور شد: رویکرد اصلی دولت، پرداختن به ریشه افزایش قیمتهاست. ما در همه سالهای گذشته از حدود ۲۰ سال قبل تا الآن، همه شاهد افزایش حقوق بودهایم، اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این مسئله، نشان از این دارد که باید ریشهها را درمان کنیم و به آنها بپردازیم. موازی با آن، درباره حفظ معیشت خانوادهها دقت داشته باشیم.
سخنگوی دولت، همچنین عنوان کرد که در سطح کلان، مهار تورم و مهار رشد نقدینگی از راه انضباط مالی دولت و اصلاح ساختار بودجه در حال انجام است تا انتقال فشار مالی به بازار کالا و خدمات، روی ندهد و در عرصه معیشت مردم نیز دولت تلاش دارد با کالابرگ و یارانه، خرید کالاهای اساسی را تضمین کند و مراقب ذخایر راهبردی هم باشد.
به گفته وی، تعیین حقوق کارگران برای سال آینده بر اساس رویکرد سهجانبهگرایی میان نماینده کارگران، دولت و کارفرمایان انجام میشود.
دهکبندیها با توجه به شاخصهای ارتقاء سطح عدالت معیشتی، مشخص میشود
مهاجرانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر روش اعتراض به دهکبندیها تصریح کرد: طبق اعلام نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع همواره در حال بازبینی است. سه ماه یک بار، دهکبندیها بررسی و با توجه به شاخصهای ارتقاء سطح عدالت معیشتی، مشخص میشود. ثبت اعتراض نیز از طریق سامانه حمایت انجام میشود. هدف دولت، حمایت از طبقات آسیبپذیر و جلوگیری از تضییع حقوق خانوارهاست. دولت باور دارد که زنجیر از ضعیفترین حلقهها میشکند و دولت به اقشاری که از لحاظ درآمد در پایینترین حلقهها هستند، توجه ویژه دارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه کاهش سهم پرداختی مردم در عرصه بهداشت و درمان، گفت: برنامه اساسی دولت در این زمینه، نظام ارجاع و پزشک خانواده است و به کاهش هزینههایی کمک میکند که بسیاری اوقات، بیدلیل بر خانوادهها تحمیل میشود. دولت در یکی از طرحهای کلان خود، نظام ارجاع را دنبال میکند. معتقدیم، عدالت که شعار رئیس جمهور است به ۴ عرصه معطوف میشود که یکی از آنها درمان است. تسریع در پرداخت مطالبه شرکتهای پزشکی و دارویی، کمک به مسیر مدیریت مالی زنجیره تأمین، هدفمندسازی حمایتها و ادامه اختصاص ارز ترجیحی برای اقلام دارویی، تقویت پوشش بیمهای و اولویتدادن به داروهای ضروری و بیماریهای خاص، از جمله اقداماتی است که در این
مسیر کمک میکند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر دولت برای تأمین کالاهای ایام ماه رمضان، تصریح کرد: ذخایر لازم، میوه، سیب و مرکبات، آماده است. نگهداری میوهها در جهتی که با هزینه ثابت و قیمت مناسب به دست مردم برسد، در دستور کار است. گروه راهبردی تنظیم بازار با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، کار را دنبال میکند. در عرصه سبزی و صیفی و اقلام اساسی نیز وضع مطلوب است. البته یک افزایش قیمت روغن را داشتیم که موضوع رفع شد. برای تأمین گوشت قرمز بهویژه در تهران نیز کارها به خوبی و در عرصه پروتئین دامی نیز پیشبینی انجام شده است. ستاد ویژه برای اعیاد و با تمرکز بر دسترسی مناسب و نظارت بیشتر هم تشکیل شده است و کار خود را انجام میدهد.
مهاجرانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اخبار احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اهدافی که آقای همتی قرار است در این بانک دنبال کند، اظهار داشت: سالهاست در عرصه اقتصاد، مفهوم جنگ روایتها به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم شناخته شده است که در کنار کار مسئولان، باید به این موضوع توجه داشت.
بنابر این در کنار جنگ روایتها مأموریتی که رئیس کل بانک مرکزی دارد، بازسازی اعتماد و اصلاح کارکرد بنیادی سیاست پولی است؛ انتظار است که این بانک با بازگرداندن اعتبار سیاستهای پولی به کشور، تورم را مهار کند و هماهنگی نهادی بین اجزا داشته باشد تا به بهبود وضع اقتصادی کمک کند. از زحمات آقای فرزین نیز تشکر میکنم که زحمات مفصلی مانند ساماندهی بانک آینده را کشیدند!
سخنگوی دولت در پاسخ به یک پرسش درباره طرح موسوم به صیانت ۳ برای صوت و تصویر فراگیر در مجلس، تصریح کرد: نگاه دولت، حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات است و هر کاری در مغایرت با این موضوع باشد، از طرف دولت حمایت نمیشود. این متن، اولیه و پیشنهادی است. فراموش نکنیم که طرح صیانت ۱ و ۲ هم به فرجام نرسید و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق مردم است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره مصاحبه یک سرباز به نام آرش دربندی، مبنی بر حضور او در جنگ روسیه و اوکراین گفت: این موضوع از طرف وزارت امور خارجه در دست پیگیری بوده و گفتگوهایی نیز با مقامات روسیه و اوکراین در این زمینه انجام شده است.
نظر سخنگو درخصوص وقوع استعفا در دولت
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره استعفاهایی که در دولت انجام میشود و نیز استعفای معاون سیاسی رئیس جمهور، تأکید کرد: وقتی افراد استعفا میدهند، به معنی بالا گرفتن اختلافات نیست. طبیعتا افراد با هم تفاوت نظر کارشناسی دارند. اصل این موضوع را رد نمیکنم و از قبل، این استعفا داده شده، اما پذیرفته نشده بود. من نیز اطلاع ندارم با آن موافقت شده است یا خیر. دولت مایل است از ظرفیت همه افراد استفاده کند. حتی اگر این استعفا قبول شود، باز هم ایشان پس از خروج از دولت، کمک خواهد کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگر درباره پیشبینی برخی اقتصاددانان از ابر تورم ۳۰۰ درصدی در ایران تا سال آینده، بیان داشت: برای اینکه جنگ روایتها ما را به سمتی نبرد که دچار نوسانات اقتصادی بیش از این بشویم، به رسانهها نیاز داریم. ما در جنگ چند لایه هستیم و برخی اعداد، آمادهسازی ذهنی ایجاد میکند. در این مسیر، رسانهها کمک کنند تا فضا آرامتر باشد. دولت با تمرکز بر مهار نقدینگی، انضباط بودجهای و کاهش تدریجی تورم، در پی مدیریت است. در عین حال، الگوهای اقتصادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال میکند، چنین مسئلهای را تأیید نمیکند؛ بر نقش مهم رسانهها در مهار و آرامکردن فضا تأکید دارم.
مهاجرانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اجرای ساختارهای جدید در دولت برای کوچکسازی، با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، دولت مکلف است که درصدی از خود را کوچک کند، گفت: در ۱۱ وزارتخانه، شامل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیرو، نفت، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسیها انجام شده و پیشنویس سند اصلاح ساختار ۲ وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری، تصویب و ابلاغ شده است. امیدواریم با اصلاح ساختاری و کوچکسازی دولت، شاهد افزایش بهرهوری باشیم.
گفتنی است بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، مرحله بعدی پرداخت کالابرگ از دی انجام میشود و برای سال آینده با تصویب طرح ۲۰ بندی در نشست هیئت دولت، کالابرگ بهطور منظم پرداخت میشود.