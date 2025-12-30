مهاجرانی: دولت اعتراضات را به رسمیت میشناسد
سخنگوی دولت با بیان اینکه هم اعتراضات و هم تنگناها و بحرانها را میبینیم و به رسمیت میشناسیم، گفت: مردم ما دنبال حل مشکلات معیشتی و صنفی هستند و به دنبال سیاسیکردن این مسائل نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز پدر، ایام ماه رجب و سال نو میلادی، اظهار داشت: هم اعتراضات و هم تنگناها و بحرانها را میبینیم و به رسمیت میشناسیم؛ دستور رئیس جمهور به وزارت کشور، این است که ساز و کار گفتوگویی را ایجاد کنند و با افرادی که اعتراض دارند، به گفتوگو بنشینند.
مهاجرانی ادامه داد: این موضوع، نشان از این دارد که دولت، اعتراضها را به رسمیت میشناسد، آن را فرصت ترمیم میداند و بر حق تجمع مسالمتآمیز تأکید دارد. میدانیم که همه باید به انسجام ملی کمک کنیم و دولت، حتی اگر صداهای تندی هم باشد با صبوری خواهد شنید، چون باور داریم که مردم ما صبور هستند و اگر صدای آنان در آمده، یعنی فشاری که بر آنان وارد شده، فشار بالایی است!
سخنگوی دولت توضیح داد: برنامه سه سطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده و برنامه وضع اضطرار نیز تقدیم شده است. دولت، برنامهای برای مدیریت وضع اقتصادی ۱۵ ماهه با هدف ثبات اقتصادی دارد که نشست آن دیشب برگزار شد و خروجی آن، طرح ۲۰ بندی است. دولت در جهت برنامه هفتم نیز سعی دارد که برای ثبات اقتصادی کار کند. این طرح ۲۰ بندی، ۴ موضوع، اعم از بهبود معیشت، مهار تورم، مدیریت بازار و بهبود رشد اقتصادی دارد.
مهاجرانی درباره بهبود معیشت، تصریح کرد: از وضع موجود دفاع نمیکنیم، تورم بالایی در کشور داریم و دولت به آن آگاه است. صدای مردم در این مدت، دال بر این موضوع بود. مردم ما دنبال موضوعات معیشتی و صنفی هستند و بهدنبال سیاسیکردن مسائل نیستند.
وی گفت: تورم بالا صدای مردم را در میآورد! دولت از ماهها قبل، برنامه خود را مشخص کرده بود که با توالی زمانی کار کند! دولت، میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه میکند، اما یارانه پنهانی که میپردازد به نقاط مؤثری که باید برود و اثر داشته باشد، نمیرود و اثر ندارد. بر خلاف هزینهکرد چند میلیارد دلاری، شاهد این هستیم که وضع اقتصادی مردم رو به بهبود نیست و دولت، راهکاری را دنبال میکند، مبنی بر اینکه در بودجه ۱۴۰۵ اجازه گرفته است تا بهجای اینکه یارانه، به ابتدای زنجیره داده شود، به انتهای زنجیره جابجا شود. برای بهبود معیشت مردم و زیست شرافتمندانه آنان، دو راهکار شامل سبد کالا و اعتبار، پیشبینی شده است که در فردا در دولت به قطعیت میرسد و نوع و رقم آن قطعی میشود.
سخنگوی دولت درباره مهار تورم، اظهار داشت: نکته مهم، جلوگیری از کسری بودجه است، چون عامل تورم، کسری بودجه و ناترازی بانکهاست. اضافه برداشت بانکها موجب این میشود که بانک مرکزی، آن را جبران کند. بنابر این با مهار تخصیص بودجه تا پایان سال، سعی در مدیریت کسری داریم. با تخصیص منظم در بودجه برای سال آینده، قرار است که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی شود تا موجب کاهش کسری بودجه شود. راهکار حل ناترازی بانکها جلوگیری از انتشار اوراق قرضه است که بسیاری اوقات، بورس (بازار سرمایه) را به هم میزند. بنابر این، برنامهها در حال انجام است.
مهاجرانی درباره انتشار خبری مبنی بر رد کلیات بودجه در گروه تلفیق مجلس، توضیح داد: دوستان مجلس پیشنهادهایی داشتند که دولت، آنها را شنید و همچنین، محدودیتهای دولت در گروه تلفیق، شنیده شد که در حال پیگیری این مسائل به همراه مجلس هستیم.
بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، ۱۳۶ ردیف بودجه دستگاهی، بازبینی، ۷۰ ردیف اعتباری، حذف و ۶۰ ردیف اعتباری با ادغام در ردیف سازمانهای اصلی خود قرار گرفتهاند و فهرست ردیفهای حذف و ادغامشده در جداول بودجه، قابل رصد است.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵، بیان داشت: به ۵ مورد برای آموزش و پرورش بهطور جدی در بودجه سال آینده، توجه شده است که شامل حقوق معلمان، تقویت اعتبار شیر مدارس برای دانشآموزان ابتدایی مدارس دولتی، تقویت اعتبار حمایت از تحصیل در مناطق محروم در جهت جلوگیری از ترک تحصیل، حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشآموزان و اجرای طرح رتبهبندی معلمان میشود.
سخنگوی دولت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد: این موضوع، فراتر از قانون بودجه سنواتی است و نیاز به تصمیمگیری سایر نهادها مانند مجلس دارد که با هماهنگی بین مجلس و دولت، کار انجام میشود.