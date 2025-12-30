نخستین همایش نهج‌البلاغه ی فرماندهی انتظامی استان با محوریت "تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی"؛ در اردبیل برگزار و از برگزیدگان همایش و خانواده‌های شهدا تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نخستین همایش نهج‌البلاغه ی فرماندهی انتظامی استان با محوریت "تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی"؛ در اردبیل برگزار و از برگزیدگان همایش و خانواده‌های شهدا تجلیل شد. تبیین آموزه‌های اخلاقی، مدیریتی و اجتماعیِ نهج‌البلاغه، و ترویجِ الگوگیریِ پلیس از سیره ی علوی در خدمت‌رسانی به مردم، از اهدافِ این همایش بود.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی، سیاسی فراجا در این همایش گفت: پلیس خدمتگزار امروز متمسک به آیات الهی و سیره ائمه اطهار است تا در مسیر انجام وظایف به درستی حضور داشته باشد.

سردار محمد بهرامی عصر اظهار کرد: ما امروز باید در مسیر تعالی نیرو‌های فراجا شرایط خوبی را مهیا کنیم تا در کنار اخلاق‌مداری و تبیین رفتار انسانی و اسلامی، زمینه یک خدمتگزاری شایسته نیز مبتنی بر این فرهنگ متعالی فراهم آید.

وی افزود: در مجموعه انتظامی، پلیس خدمتگزار چاره‌ای جز تمسک به آیات الهی و روایات و سیره امیرالمؤمنین و ائمه اطهار ندارد و در همین راستا باید در کنار قرآن، نهج‌البلاغه مورد توجه قرار گیرد.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی، سیاسی فراجا تصریح کرد: برای درک درست آیات قرآن، ما به نهج‌البلاغه نیاز داریم چرا که این کتاب ارزشمند تفسیر درستی از آیات قرآن است.

بهرامی گفت: باید بیش از هر زمان دیگر با آگاهی و بصیرت از این کتاب ارزشمند زمینه اجرایی شدن احکام و مبانی آن در رفتار و سیره نیرو‌های مسلح ما به ویژه پلیس فراهم آید.

رئیس عقیدتی، سیاسی فرماندهی انتظامی استان اردبیل نیز در این همایش خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی استان اردبیل، مجموعه‌ای دلسوز و مردمدار است و همواره پایبند به اخلاق و ارزش‌های الهی و انسانی است.

حجت‌الاسلام علی نظری اضافه کرد: امروز وظیفه داریم تا بیش از هر زمان دیگر با آگاهی و بصیرت در سنگر دفاع از انقلاب و ارزش‌های آن خدمتگزار مردم باشیم چرا که مردم بزرگترین پشتیبان نظام و سد محکم در برابر دفع توطئه‌ها و حیله‌های دشمنان هستند.

وی بیان کرد: باید در کنار قرآن، مبانی معرفتی کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه مورد توجه قرار گیرد چرا که در این کتاب به صورت جامع و کامل شرایط حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و انسانی مورد توجه قرار گرفته است.