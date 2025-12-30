پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از امدادرسانی به ۷۸۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری استان، ارسلان شکری افزود: در حال حاضر محور برهان به دلیل کولاک و بارش شدید برف مسدود است و در محور تکاب–شاهیندژ نیز کولاک شدید گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه تردد در تمامی محورهای استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است، گفت: در این مدت، ۳۰ نفر از مسافران در راهمانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۰ نفر از راهداران استان با بهرهگیری از ۲۶۰ دستگاه ماشینآلات و مصرف ۲ هزار و ۶۷۰ تن شن و ماسه، عملیات برفروبی را به طول ۶ هزار و ۲۸۲ کیلومتر در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.
شکری از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی بهویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.