به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری استان، ارسلان شکری افزود: در حال حاضر محور برهان به دلیل کولاک و بارش شدید برف مسدود است و در محور تکاب–شاهین‌دژ نیز کولاک شدید گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه تردد در تمامی محور‌های استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است، گفت: در این مدت، ۳۰ نفر از مسافران در راه‌مانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۰ نفر از راهداران استان با بهره‌گیری از ۲۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و مصرف ۲ هزار و ۶۷۰ تن شن و ماسه، عملیات برف‌روبی را به طول ۶ هزار و ۲۸۲ کیلومتر در محور‌های اصلی و فرعی استان انجام دادند.

شکری از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.