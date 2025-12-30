پخش زنده
نیروهای امدادی در حال برطرف کردن نشتی لوله گاز در خشکبیجار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رییس اداره گاز خشکبیجار با اشاره به اینکه در پی عملیات عمرانی، یکی از لولههای گازرسانی در شهر خشکبیجار دچار نشتی شد گفت: این حادثه ساعت ۱۱ و نیم امروز در بلوار سردار شهید سلیمانی این شهر رخ داد.
معرفت فدایی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، نیروهای فوریتهای امداد گاز و آتشنشانی به محل اعزام شدند و هماکنون در حال انجام اقدامات ایمنی و عملیات فنی برای کنترل و برطرف کردن نشتی هستند.
وی خاطر نشان کرد: برای کنترل و حفظ ایمنی شهروندان تا برطرف شدن نشتی، گاز این منطقه قطع است.