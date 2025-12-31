با دستیابی به فناوری‌های نوین روزانه از ۱۰۰۰ تن پسماند شهری اصفهان، ۷۰ درصد به چرخه تولید کود آلی برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت؛ براساس برنامه تنظیم شده در سازمان مدیریت پسماند قرار است تا سال ۱۴۱۰ به دفن زباله صفر برسیم.

مهدی بقایی، دستیابی به دانش بومی تولید کمپوست به روش بی هوازی که می‌تواند منجر به تولید برق شود، احداث واحد پیرولیز ضایعات پلاستیک دفنی که منجر به تولید سوخت مایع می‌شود و راه اندازی واحد تصفیه شیرابه که می‌تواند شیرابه را به آب قابل مصرف تبدیل کند از جمله دستاورد‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان عنوان کرد.

در حال حاضر ۷۰ ایستگاه و بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو وظیفه جمع آوری پسماند‌های شهری را در اصفهان برعهده دارد.