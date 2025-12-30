دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نتایج دوازدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور نشان می‌دهد، سازمان تعزیرات حکومتی بالاترین امتیاز را کسب کرده و بانک مرکزی در میان دستگاه‌های اصلی، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود همدانلو دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در نشست خبری نتایج دوازدهمین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی کشور که مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۴ است، با اشاره به الزامات قانونی تهیه این گزارش گفت: فرآیند پایش دولت الکترونیکی براساس مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود که توسعه و استقرار خدمات دولت الکترونیکی را برای همه دستگاه‌ها الزامی کرده و مسئولیت پایش آن را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است.

به گفته همدانلو، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌ویژه مصوبات جلسات ۱۶، ۲۱ و ۲۴، چارچوب اجرای این ارزیابی را مشخص کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به توسعه مستمر خدمات دیجیتال، حذف سامانه‌های موازی و اتصال همه دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این دوره، عملکرد ۱۶۷ دستگاه اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: ۲۳ دستگاه اجرایی در فرآیند ممیزی و صحت‌سنجی میزان الکترونیکی شدن خدمات خود با شورای اجرایی فناوری اطلاعات همکاری نکرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌ها، سازمان توسعه تجارت و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اشاره کرد.

همدانلو اهداف کلان این نظام ارزیابی را انجام تبادلات الکترونیکی صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده دولتی، ارتقای جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد (EGDI)، تحقق هوشمندسازی ۳۰ درصد از خدمات دستگاه‌های اجرایی و حذف سامانه‌های موازی ذکر کرد.

وی درباره شاخص EGDI گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، رتبه ایران در این شاخص باید از رتبه ۱۰۱ فعلی به رتبه ۷۵ ارتقا یابد. همچنین نمره کلی خدمات دولت الکترونیکی در این دوره به ۴۸.۷۹ رسیده است که در سطح متوسط ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به تغییر مدل ارزیابی افزود: مدل پایش از ارزیابی تدریجی در پنج دوره نخست، به چهار محور اصلی شامل «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه و هوشمند» و «دولت مشارکتی» تغییر یافته و ارزیابی بر پایه ۳۷ شاخص کمی و کیفی با وزن‌های مشخص انجام شده است.

وی تأکید کرد: بخش عمده داده‌های این ارزیابی بر اساس خوداظهاری دستگاه‌ها تهیه شده و به دلیل نبود شناسنامه جامع خدمات، اطلاعات دقیق و کامل از همه خدمات الکترونیکی در دسترس نیست.

بر اساس نتایج این گزارش، نسبت خدمات الکترونیکی‌شده به کل خدمات دستگاه‌های اجرایی ۹۴.۷۵ درصد اعلام شده است. از میان دستگاه‌های ارزیابی‌شده، ۱۰۷ دستگاه همه خدمات خود را الکترونیکی کرده‌اند، ۲۶ دستگاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، ۷ دستگاه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و ۴ دستگاه کمتر از ۵۰ درصد خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند.

در میان دستگاه‌های اصلی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با امتیاز ۷۶.۱۲ بهترین عملکرد را داشته و پس از آن سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند. در مقابل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امتیاز ۲۶.۲۳، وزارت کشور با ۲۶.۵۱ و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۴.۸۸ ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرده‌اند.

در بخش دستگاه‌های اجرایی، سازمان تعزیرات حکومتی با کسب امتیاز ۹۷.۳ در صدر جدول قرار گرفته است. این سازمان در شاخص‌های دولت کاربرمحور، دولت شفاف و دولت مشارکتی رتبه نخست و در شاخص دولت یکپارچه و هوشمند رتبه دوم را به دست آورده است.

همدانلو به برخی ضعف‌های مهم اشاره کرد و گفت: وضعیت دستگاه‌های اجرایی در شاخص‌های مربوط به پشتیبان‌گیری، بازیابی اطلاعات و انجام تست نفوذ مناسب نیست که این موضوع یکی از چالش‌های جدی امنیت سایبری محسوب می‌شود. همچنین داده‌های باز و کاربردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات ارزش افزوده و هوش مصنوعی باشد، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اغلب مجموعه‌داده‌های دستگاه‌ها قدیمی و غیرقابل استفاده است.