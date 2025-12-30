مسئول اورژانس شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت:عملیات سریع و به موقع تیم فوریت‌های پزشکی اورژانس جان خانواده شش‌ نفره را که دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید جلال موسوی گفت:با دریافت تماس اضطراری مبنی بر بروز گازگرفتگی در یک خانواده شش‌ نفره نیرو‌های امدادی اورژانس شهرستان هشترود بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

موسوی گفت:همکاران واحد فوریت‌های پزشکی با حضور به موقع در محل اقدامات امدادی اولیه را انجام داده و تمامی اعضای این خانواده را به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال دادند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حال تمامی این افراد پس از دریافت خدمات درمانی مساعد است افزود:به شهروندان عزیز توصیه می‌شود با کنترل دقیق دودکش‌های بخاری و اطمینان از سالم بودن وسایل گازسوز از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.

وی بر ضرورت نصب حسگر‌های هشداردهنده مونوکسیدکربن در منازل و توجه به تهویه مناسب به‌ویژه در فصول سرد سال تاکید کرد.