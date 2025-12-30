

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خالدی گفت: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تأثیر مخاطرات جوی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۱۳۷ شعبه هلال‌احمر در ۲۶۳ منطقه عملیاتی به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

خالدی افزود: در مجموع، ۱۷ هزار و ۶۱۳ نفر از خدمات امدادی و حمایتی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند و ۱۵ نفر مصدوم در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کردستان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی سازمان هلال احمر کشور افزود: متأسفانه در پی این حوادث، ۹ نفر جان خود را از دست دادند که استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آمار فوتی را داشته‌اند.

در بخش اقدامات عملیاتی، نیرو‌های هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۱۵۴ واحد مسکونی در استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند.

وی خاطر نشان کرد: ۲ هزار و ۴۹۹ نفر در استان‌های مختلف کشور اسکان اضطراری داده شدند و ۳۴۹ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند و از دیگر اقدامات مهم، رهاسازی ۳ هزار و ۹۴۸ دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان‌ها، اصفهان، خوزستان، فارس، کردستان، گلستان، لرستان، مازندران و همدان بوده است.

خالدی در پایان گفت: ۲ نفر بر اثر حوادث جوی مفقود شده‌اند که یک نفر در استان خوزستان و یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده‌است.

جمعیت هلال‌احمر از شهروندان خواست هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.