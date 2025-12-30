به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر مفقود شدن پنج کوهنورد در ارتفاعات این شهرستان، ۱۸ نفر از نیرو‌های امدادی و عملیاتی هلال احمر با تجهیزات کامل به مناطق صعب‌العبور اعزام شدند.

هادی مهندسی افزود: امدادگران پس از چند ساعت تلاش و عبور از مسیر‌های دشوار و باوجود وضعیت نامساعد جوی در یک جست‌و‌جو دشوار کوهنوردان را سالم پیدا کردند.

رییس جمعیت هلال احمر اقلید با توصیه به شهروندان بر رعایت نکات ایمنی گفت: در ایام بارندگی و ناپایداری‌های جوی از صعود به ارتفاعات خودداری کنند و پیش از هرگونه فعالیت کوهستانی، وضعیت هوا، مسیر حرکت و زمان بازگشت خود را به مراکز امدادی اطلاع دهند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری قرار دارد.