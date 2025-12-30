پخش زنده
پنج کوهنورد که از دیروز در کوههای اقلید مفقود شده بودند پس از ساعتها تلاش نیروهای امدادی و مردمی پیدا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر مفقود شدن پنج کوهنورد در ارتفاعات این شهرستان، ۱۸ نفر از نیروهای امدادی و عملیاتی هلال احمر با تجهیزات کامل به مناطق صعبالعبور اعزام شدند.
هادی مهندسی افزود: امدادگران پس از چند ساعت تلاش و عبور از مسیرهای دشوار و باوجود وضعیت نامساعد جوی در یک جستوجو دشوار کوهنوردان را سالم پیدا کردند.
رییس جمعیت هلال احمر اقلید با توصیه به شهروندان بر رعایت نکات ایمنی گفت: در ایام بارندگی و ناپایداریهای جوی از صعود به ارتفاعات خودداری کنند و پیش از هرگونه فعالیت کوهستانی، وضعیت هوا، مسیر حرکت و زمان بازگشت خود را به مراکز امدادی اطلاع دهند.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری قرار دارد.