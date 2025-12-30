پخش زنده
امروز: -
امامجمعه موقت اهواز گفت: دشمن هر سلاحی را به کار گرفته، اما در برابر سلاح بصیرت و ایمان ملت ایران شکست خورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا حاجتی، امامجمعه موقت اهواز امروز صبح در مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی در مصلای الغدیر خرمآباد، با تأکید بر نقش بیبدیل بصیرت در بقای نظام اسلامی، اظهار کرد: دشمنان ۲۵۰ سال است برای تجزیه ایران نقشه میکشند، اما بصیرت ملت ایران توطئههای آنها را خاکستر کرده است.
وی با بیان اینکه «۹ دی، حماسه بصیرت مردمی در دفاع از حریم ولایت است»، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند ما در حساسترین نقطه تاریخ قرار داریم و امروز این بصیرت است که راه نجات ملت است.
امامجمعه موقت اهواز با اشاره به سند تاریخی نامه امام خمینی به گورباچف، گفت: معمار کبیر انقلاب یک دهه قبل از فروپاشی شوروی، در نامه تاریخی خود خطاب به رهبر شوروی نوشتند: «من از اینجا صدای خرد شدن استخوانهای کمونیسم را میشنوم». جالب اینجاست که گورباچف ده سال بعد در دیدار با دیپلماتهای ایرانی اعتراف کرد که او نیز این صدا را شنیده است.
حاجتی با اشاره به طرحهای استعماری برای تجزیه ایران، تأکید کرد: برنامه تجزیه ایران حداقل ۲۵۰ سال قدمت دارد. از جداشدن ۱۷ استان ایران در دوره قاجار تا تحمیل قراردادهای استعماری آخال و گلستان، از قحطی بزرگ دوره احمدشاه تا جداکردن بحرین در دوره پهلوی، همه بخشی از این نقشه شیطانی بوده است.
وی به بخشی از اسناد دشمن برای تجزیه ایران اشاره کرد و گفت: مایکل هادسون، استاد دانشگاه آمریکایی، اعتراف کرده که در سال ۱۹۷۵ در پنتاگون درباره تجزیه ایران جلسه تشکیل شده است، ژنرال وسلی کلارک، فرمانده سابق ناتو، اعلام کرده ایران در صدر لیست کشورهای هدف برای بیثباتسازی بوده است. جفری ساکس، اقتصاددان مشهور آمریکایی، صراحتاً گفته است که آمریکا آرزوی تجزیه ایران را در سر میپروراند.
امامجمعه موقت اهواز با قدردانی از بصیرت مردمی، گفت: دشمن هر سلاحی را به کار گرفته، اما در برابر سلاح بصیرت و ایمان ملت ایران شکستخورده است. فداکاری جوانان خرمآبادی در دفاع مقدس و حضور میلیونی مردم در ۹ دی ۸۸، نمونههای درخشان این بصیرت است.
حاجتی تأکید کرد: ملت بصیر ایران بااقتدار اعلام میکند که آرزوی دشمنان برای تجزیه ایران هرگز محقق نخواهد شد. برعکس، به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، این انقلاب در مسیر اتصال به انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) پیش خواهد رفت.