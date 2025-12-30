پخش زنده
فرمانده انتظامی کهنوج از آزادی پسر ۱۲ ساله ربودهشده با تلاش پلیس آگاهی و همکاری سران طوایف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی کهنوج گفت: پس از گزارش وقوع یک مورد گروگانگیری پسر ۱۲ ساله در یکی از محلههای شهر کهنوج، ماموران پلیس آگاهی، از انتقال گرو به استان سیستان و بلوچستان مطلع و با شناسایی هویت گروگانگیران، موفق شدند یکی از عاملان آدم ربایی را دستگیر و با استفاده از ظرفیت سران طوایف، آزادی این فرد را پس از ۴۸ ساعت فراهم کنند.
سرهنگ "احمد یوسفی" افزود: پیجوییهای پلیس برای دستگیری عاملان این عمل مجرمانه ادامه دارد.