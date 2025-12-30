پخش زنده
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر گفت: در حوزه نیروگاههای حرارتی، پیش بینی میشود ۱۰۰۰ مگاوات تا اوج بار تابستان به ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۶ مگاواتی بخش صنعت افزوده شود و حدود ۲ هزار مگاوات نیروگاه نیز از سوی صنعت برق بهمدار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی اجرای طرحهای بهینهسازی از سوی صنایع انرژیبر مشمول ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق با حضور ابوالفضل اسدی معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی شرکت توانیر و نمایندگانی از وزارت نیرو، ساتبا و انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر هدف از این نشست را هماهنگی جهت آگاهیبخشی به صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و برخورداری از منافع مدل بهینهسازی صنعت برق (افزایش سقف مجاز برق مصرفی در ایام اوج بار شبکه) عنوان کرد.
اسدی نیروگاههای تکلیفی ماده ۴ را شامل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات تجدیدپذیر ذکر کرد که طبق قانون باید تا پایان امسال از سوی صنایع انرژیبر به مدار بیاید و صنایع مشمول و جامانده از احداث نیروگاه میتوانند با مشارکت در طرحهای بهینهسازی، از تامین برق مازاد بر سقف مجاز تعیین شده در ایام اوج بار شبکه، بهرهمند شوند.
وی توسعه ۲.۵ برابری نیروگاههای تجدید پذیر طی یکسال نخست دولت چهاردهم را خاطرنشان کرد و افزود: در حوزه نیروگاههای حرارتی، پیش بینی میشود۱۰۰۰ مگاوات تا اوج بار تابستان به ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۶ مگاواتی بخش صنعت افزوده شود و حدود ۲ هزار مگاوات نیروگاه نیز از سوی صنعت برق بهمدار میآید.
اسدی افزایش ظرفیت نیروگاههای تولید پراکنده تا اوج بار ۱۴۰۵ را حدود ۲۰۰ مگاوات عنوان و با اشاره به کمبود آب سدهای نیروگاهی در نیمه جنوبی کشور، مجموع افزایش ظرفیتهای نیروگاهی تا تابستان آینده را معادل افزایش مصرف برق در بخشهای مختلف ذکر کرد و به تشریح چالشها و راهکارهای مدیریت ناترازی برق در ایران با تأکید بر بهینهسازی مصرف و افزایش تولید پرداخت.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بهینه سازی سمت تولید طی یکی دو سال اخیر را راهاندازی تابلوی برق سبز، تابلوی برق آزاد و تابلوی صرفهجویی عنوان و از افزایش تعداد قراردادهای نهایی شده در این حوزه، از ۲ قرارداد (حوزه روشنایی در کردستان و یزد تا آذر سال گذشته)، به ۴۱ قرارداد در حال حاضر خبر داد که انتظار میرود تا پایان امسال به بیش از ۵۰ قرارداد افزایش یابد.
وی افزود: صنایعی که در حوزه بهینهسازی سرمایهگذاری کنند معادل صرفهجویی حاصل شده، سهمیه مصرف برقشان برای یک بازه ۴ ساله، افزایش مییابد.
گفتنی است از جمله طرحهای بهینهسازی ویژه صنایع که برای اوج بار ۱۴۰۵ قابل استفاده است، جایگزینی کولرهای پربازده به جای کولرهای پنجرهای، جایگزینی موتورهای پر بازده BLDC در کولرهای آبی، اصلاح سیستمهای روشنایی عمومی و اختصاصی، اصلاح و بهینهسازی خطوط تولید و ... عنوان شده است.
در این نشست که با ارایه و مقایسه ۳ طرح بهینهسازی، شامل مدل گواهی صرفهجویی، مدل کارور برق و مدل صنعت همراه بود، ظرفیت پیشبینی شده طرحهای بهینهسازی در سال گذشته به میزان ۵ هزار مگاوات عنوان شد که امسال به ۱۰ هزار مگاوات ارتقاء یافته است.
حاضران در این نشست همچنین با ارائه گزارشی از فرآیند بازار به تبیین روند صدور گواهی صرفهجویی انرژی و فروش آن در تابلوی بهینهسازی بورس انرژی پرداختند.
گفتنی است طبق بند ۱۵ دستورالعمل اجرایی، نرخ ترانزیت برای این گواهیها صفر هست و ارزش هر کیلوواتساعت گواهی صرفهجویی برای معاملات ایام غیر اوج به ۲۳۰۰ تومان رسیده و ارزش گواهی ایام اوج بار شبکه نیز در تابستانها نزدیک به تابلوی سبز و کمی بیشتر از ۷ هزار تومان عنوان شده است.
بر پایه این گزارش، گواهیها در هر دو نوع اوج و غیر اوج، علاوه بر کاهش محدودیت مصرف انرژی و امکان تسویه قبوض، برای جرایم ماده ۴۶ یا ماده ۲۶ سابق قابل استفاده است و اعتبار گواهی برای سرمایه گذار تا پایان سال شمسی بعد پیشبینی شده که تا ۳ ماه بعد از آن نیز برای تسویه قبض و موارد دیگر اعتبار دارد.
"کارور برق" به طرحهای بهینهسازی مصرف پیوست
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به تصویب دستورالعمل "کارور برق" در دولت، از صدور آیین نامه و اعلام مدل قراردادی این دستورالعمل به شرکتهای توزیع برق در هفتههای اخیر خبر داد.
"کارور برق" رکن جدیدی در بازار برق و انرژی کشور است که بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان برق و شرکتهای توزیع نیرو قرار میگیرد. این شرکتها با دریافت پروانه از وزارت نیرو، مجاز به عقد قرارداد با مشترکان مختلف اعم از واحدهای مسکونی و محلهها تا صنایع بزرگ و انرژی بر در کشور هستند.
کاروران برق، مشترکان را در یک بستر واحد گرد هم میآورند تا بتوانند با تحقق انرژی صرفهجویی شده و دریافت گواهی صرفهجویی، در بازار بهینهسازی انرژی مشارکت کنند.
دامنه فعالیت "کارور برق" در ۳ حوزه تعویض و ارتقای بهرهوری تجهیزات مانند تعویض موتور کولرهای آبی، تعویض کولرهای گازی پنجرهای و تعویض روشنایی کم بازده، اقدامات تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازی و ارایه مشوقهای متنوع جهت کاهش مصرف برق تعریف شده است.
ابرازی بودن میزان برق صرفهجویی شده، اختصاص صد درصد برق صرفهجویی ابرازی در ابتدا و برای نخستین ماه و در ماههای بعد بر اساس ارزیابی میزان عملکرد، ارائه مابه تفاوت انرژی متناسب با بازه مصرفی در قالب گواهی صرفهجویی انرژی در صورت تحقق صرفهجویی بیش از میزان ابراز شده، از ویژگیهای مهم این طرح به شمار میرود.
گفتنی است میزان صرفهجویی حاصل شده از این طرح تاکنون معادل ۱۲۰ میلیون کیلوواتساعت برآورد شده که برای ۹۵ میلیون کیلوواتساعت آن گواهی صرفهجویی صادر و معامله شده است.
گزارشها حاکی است در ابتدای آذر امسال مصوبه برای ۳۳ طرح بهینهسازی با ۶۸۷ مگاوات کاهش مصرف که معادل ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی است، صادر شد که این مقدار در انتهای آذر به ۴۰ طرح با قابلیت ۱۶۰۰ مگاوات کاهش توان سمت مصرف، افزایش یافته است.