استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ گفت: ایران اسلامی زمانی از خرید سیم خاردار برای دفاع از مرز‌های کشور محروم بود ولی امروز به نقطه‌ای از قدرت رسیده که قدرت موشکی آن لرزه بر اندام دشمنان انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حشمت الله قنبری در آیین بزرگداشت حماسه ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در قدمگاه امام رضا (ع) دزفول برگزار شد، با بیان اینکه «بیداری اسلامی» برگرفته از نظام اسلامی به «بیداری انسانی» در عالم تبدیل شده است، ادامه داد: تقابل کنونی ایران اسلامی و جبهه مقاومت با آمریکا، اسراییل و اشرار عالم، صف آرایی حق و باطل است.

این استاد دانشگاه، ایران را شناسنامه معتبر و عزتمند تاریخ انسانیت دانست و گفت: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی از نظر کیفیت و اهمیت از جنگ هشت ساله با اهمیت‌تر است.

وی جنگ ۱۲ روزه را خروجی ۲۰ سال برنامه ریزی دشمنان دانست و ادامه داد: نابودی نظام اسلامی و تجزیه ایران، هدف نهایی دشمنان در جنگ ۱۲ روزه بود که این نقشه با صلابت و درایت رهبر معظم انقلاب، ایثارگری و قدرت نیرو‌های مسلح و اتحاد و انسجام ملی به شکست ختم شد.

قنبری گفت: نهم دی مقطع و مطلع تبدیل تکبیر‌های «الله اکبر» و فریاد‌های حق طلبی و استقلال خواهی مردم ایران اسلامی به سوخت موشک‌های جنگ ۱۲ روزه بود.

وی افزود: نهم دی ماه را یکی از روز‌های سرنوشت ساز تقویم تاریخ ایران اسلامی دانست و افزود: این حماسه بزرگ دارای ابعاد عمیقی است که متاسفانه تاکنون ابعاد پیچیده آن مورد پژوهش قرار نگرفته است.

وی با اشاره به ریشه‌های شکل گیری فتنه ۸۸، ادامه داد: یک سال قبل از انتخابات سال ۸۸، اسم رمز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران در دستور کار دشمنان قرار گرفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به شکل گیری ائتلافی از تمام نیرو‌ها و عناصر معاند نظام اسلامی حول اسم رمز تقلب در انتخابات گفت: دشمنان در فتنه ۸۸ اگر چه می‌دانستند توان نابودی نظام اسلامی را ندارند ولی با جذب افراد برجسته‌ای، چون نخست وزیر دوران امام خمینی (ره) امیدوار بودند تا ارکان نظام را به لرزه درآورند.