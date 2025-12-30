به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم کاشت نهال در بوستان سرخه‌حصار با دستور عباس علی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و در ادامه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با حضور مسئولان شهرداری تهران و مشارکت شهروندان عزیز تهرانی اجرا خواهد شد.

در این اقدام نمادین که پیوندی معنوی میان مناسبت‌های مذهبی و ملی با حفاظت از محیط زیست ایجاد می‌کند، ۳۳۲۵۰ نهال سازگار با اقلیم تهران به یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به مناسبت میلاد امام علی (ع) غرس خواهد شد.