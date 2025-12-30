پخش زنده
همزمان با فرارسیدن ایام پربرکت میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) -۱۳ رجب- و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسمی نمادین با کاشت نهال در بوستان سرخه حصار منطقه ۱۳ تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم کاشت نهال در بوستان سرخهحصار با دستور عباس علی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران و در ادامه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با حضور مسئولان شهرداری تهران و مشارکت شهروندان عزیز تهرانی اجرا خواهد شد.
در این اقدام نمادین که پیوندی معنوی میان مناسبتهای مذهبی و ملی با حفاظت از محیط زیست ایجاد میکند، ۳۳۲۵۰ نهال سازگار با اقلیم تهران به یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به مناسبت میلاد امام علی (ع) غرس خواهد شد.