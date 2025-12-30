تیم ووشوی دانشجویان دانشگاه آزاد مازندران با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز در رقابت‌های کشوری ساندا، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ووشوی دانشجویان دانشگاه آزاد مازندران در رقابت‌های کشوری ساندا دانشجویان موفق شد با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.

نوشین کیا‌دلیری سرمربی تیم گفتت: این رقابت‌ها قرار بود در آذرماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد و اعلام وضعیت قرمز در استان فارس، به ششم تا نهم دی‌ماه موکول شد.

وی افزود: تیم مازندران با تلاش و همت ورزشکاران خود توانست مقام نخست کشور را کسب کند.

اسامی مدال‌آوران تیم مازندران به شرح زیر است:

مدال طلا: فاطمه نائیج، مریم بابائی، فاطمه عباسپور

مدال برنز: دنیا کیا‌دلیری، جوانه صفیاری، آوا نوائی

سرپرستی تیم بر عهده روفیا زال‌زر و مسئولیت اعزام توسط دانشگاه آزاد واحد چالوس انجام شد.

در پایان رقابت‌ها، تیم‌های برتر به ترتیب معرفی شدند: