تیم ووشوی دانشجویان دانشگاه آزاد مازندران با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز در رقابتهای کشوری ساندا، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ووشوی دانشجویان دانشگاه آزاد مازندران در رقابتهای کشوری ساندا دانشجویان موفق شد با کسب ۳ مدال طلا و ۳ مدال برنز، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند.
نوشین کیادلیری سرمربی تیم گفتت: این رقابتها قرار بود در آذرماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط جوی نامساعد و اعلام وضعیت قرمز در استان فارس، به ششم تا نهم دیماه موکول شد.
وی افزود: تیم مازندران با تلاش و همت ورزشکاران خود توانست مقام نخست کشور را کسب کند.
اسامی مدالآوران تیم مازندران به شرح زیر است:
مدال طلا: فاطمه نائیج، مریم بابائی، فاطمه عباسپور
مدال برنز: دنیا کیادلیری، جوانه صفیاری، آوا نوائی
سرپرستی تیم بر عهده روفیا زالزر و مسئولیت اعزام توسط دانشگاه آزاد واحد چالوس انجام شد.
در پایان رقابتها، تیمهای برتر به ترتیب معرفی شدند:
مقام اول: مازندران
مقام دوم: تهران
مقام سوم: یاسوج