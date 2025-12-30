رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: طرح‌های توسعه فیزیکی مدارس و ساخت فضا‌های آموزشی جدید با هدف کاهش تراکم کلاس‌های درس در حال اجراست؛ اقدامی که با حمایت دولت و مشارکت مردم، گامی مؤثر در بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای محیط‌های آموزشی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی، از جزئیات بیشتر و روند اجرای این طرح‌ها و برنامه‌های آینده خبر داد وگفت: در حال حاضر استانداران، فرمانداران و رؤسای آموزش و پرورش برای یک برنامه ضربتی کوتاه مدت در ساخت هفت هزار و ۸۰۰ پروژه با ما همکاری می‌کنند. این پروژه‌ها شامل ۴۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس هست و امیدواریم بتوانیم در این برنامه کوتاه مدت آن را به سرانجام برسانیم. تلاش ما به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه تمام است.

پروژه نیمه تمام یا در حال تکمیل

خان‌محمدی افزود: حدودا ۳هزار و ۱۵۰ پروژه نیمه تمام در اولویت داشتیم که در سامانه سازمان نوسازی مدارس قرار گرفته است. در پروژه‌های نیمه تمام شرایط متفاوت است، مثلاً ممکن است یک سالن ورزشی یا کلاس درس تجهیز نشده باشد که باید این نواقص را کامل کنیم.

پروژه هایی که به مرحله بهره‌برداری رسیده

وی گفت:دو هزار و ۴۰۷ پروژه در مهرماه اخیر مورد بهره‌برداری قرار گرفته و تحویل دانش‌آموزان داده شد. فرآیند‌ها نشان می‌دهد، پروژه‌های مدرسه‌سازی در کشور حدود ۵۵ درصد رشد داشته، این ۵۵ درصد طبق آخرین آمار سامانه نوسازی مدارس کشور است. مراحل ساخت و تکمیل یک مدرسه شامل دریافت زمین، پی کنی، انجام سفت کاری، نازک کاری، انشعابات، دیوار محوطه، تجهیز مدارس و راه‌اندازی است.

خان محمدی افزود: استانداران به عنوان مسئولان نهضت مدرسه‌سازی در استان معرفی شده‌اند، چون یک طراحی و قالب جدید برای پیشبرد این نهضت در نظر گرفته شده است. هر استان مسئول به نتیجه رساندن پروژه‌های کوتاه مدت است، هر استانی که بتواند پروژه‌های کوتاه مدت خود را به اتمام برساند به سمت پروژه‌های بلند مدت خواهد رفت. در نهایت پروژه‌های بلند مدت باید تا پایان دولت و همچنین تا پایان برنامه هفتم توسعه به اتمام برسد.

فاز دوم مدرسه‌سازی

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در فاز دوم مدرسه‌سازی طبق برنامه باید ۵ هزار و ۳۰۰ مدرسه دیگر را تحویل بدهیم و کل پروژه ۷ هزار و ۸۰۰ مدرسه را تکمیل کنیم. البته شرایط در برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی و سایر استان‌هایی که تعداد بیشتری پروژه دارند متفاوت است.

حمیدرضا خان‌محمدی افزود: در حال حاضر کشور با مشکلات متعددی مواجه است؛ مثلاً وقتی کارمان را شروع کردیم باورمان نمی‌شد ناگهان با جنگ، کمبود آب، قطعی برق و تعطیلی کارخانه‌های سیمان مواجه شویم. البته مشکلات دیگری هم داشتیم. با این حال حضورمردم همیشه پررنگ است، امیدواریم تا مهر سال ۱۴۰۵ گام‌های اساسی پروژه را برداریم و بیشتر پروژه‌ها را تکمیل کنیم. اخیراً در خراسان رضوی بودم. در آنجا حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ پروژه مورد هدف داریم که حدود ۳۰۱ پروژه را تاکنون به سرانجام رسانده‌اند.

خان محمدی در مورد مقاوم‌سازی مدارس چیزی گفت:در حال حاضر بیشترین پروژه‌های ما در زمینه ساخت و مقاوم‌سازی مدرسه در استان‌هایی است که چرخش‌های جمعیتی و رشد جمعیت دارند مانند استان سیستان و بلوچستان، تهران (به دلیل مهاجرت‌پذیری و خدمت‌رسانی به کل کشور)، خراسان رضوی، استان خوزستان، آذربایجان غربی، استان البرز و استان فارس. تقریباً ۵۰ درصد از پروژه‌های ما در همین چند استان است.

افزایش قابل توجهی تعهد خیرین

وی گفت: خیرین مدرسه‌ساز از قدیم‌الایام از گروه‌های فعال بوده‌اند، یعنی مدرسه‌سازی و مسجدسازی جزو فرهنگ قدیمی ماست. ما به تازگی با یک خیر تفاهمنامه‌ای امضا کردیم که مورد بسیار جالبی بود. این خیر پول حاصل از فروش دو خانه را در بانک گذاشته بود و با سود آن امرار معاش می‌کرد، اما تصمیم گرفت پولش را صرف مدرسه‌سازی کند. او حتی آخرین سود واریز شده را در حسابش نگه داشت تا آن سود هم صرف ساخت مدرسه شود.

خان محمدی افزود: ما خیرینی داریم که دیه فرزند، ارثیه و هزینه مراسم تحریم یکی از عزیزان خود که اعداد و ارقام زیادی می‌شود را صرف مدرسه‌سازی می‌کنند. این کارها، کار خیرین حقیقی ماست که آمار آنها در این سال‌ها خیلی افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر خیرین حقوقی یا مسئولان اجتماعی مانند بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج، تمام صنایع مانند فولاد، مس، گل گهر، معادن و انواع پتروشیمی‌ها و بانک‌ها پای کار مدرسه‌سازی آمده‌اند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: سال گذشته که ادعا می‌کردیم سال خوبی در زمینه تعهد خیرین بوده، بیش از ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان از سوی خیرین ثبت شد، اما در حال حاضر و در شرایط سخت اقتصادی که تمام اعداد و ارقام افزایش پیدا کرده، میزان تعهد خیرین به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. حتی مبلغی که برخی از مردم در سامانه (بساز مدرسه) برای ساخت مدرسه پرداخت کرده‌اند از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان شروع می‌شود.

سهم دولت و خیرین در زمینه مدرسه‌سازی

خانمحمدی افزود:خیرین همیشه سهم خود را پرداخت می‌کنند البته یک مقدار از بدهی‌های گذشته باقی مانده بود که پرداخت شده است. حدود ۶۱ درصد از پروژه‌هایی که ما به اتمام رساندیم و تحویل آموزش و پرورش دادیم با مشارکت خیرین انجام شده است. اما تقریباً ۴۰ درصد هم به عهده دولت بوده است. تقریباً می‌توان گفت سهم دولت و خیرین در ساخت مدرسه با تفاوت جزئی باهم برابر است. اما در حال حاضر یک سری صنایع پای کار آمده‌اند که خودشان صددرصد کار را انجام می‌دهند. مثلاً در زمینه همکاری با بنیاد علوی، ۵۰ درصد کار را ما و ۵۰ درصد کار را بنیاد علوی پیش می‌برد. اما وقتی کار خیری شخصی می‌شود، شرایط متفاوت است. بعضی از خیرین علاقه دارند به طور شخصی یک مدرسه به عنوان مثال به نام پدر یا مادر مرحوم‌شان بسازند.

مدارس با ۱۰ دانش‌آموز و مدارسی با یک دانش‌آموز

وی گفت: یک مدرسه در استان البرز داریم که یک زمانی ۱۸۰ نفر دانش‌آموز داشت، اما اکنون فقط چهار نفر دانش‌آموز در آن درس می‌خوانند. به این دلیل که اغلب مردم از آن منطقه‌ها و روستا‌ها به شهر‌های دیگر کشور مهاجرت کرده‌اند. مناطق و روستا‌های کشور ما تنوع بسیار زیادی دارند، شرایط هر روستا با دیگری متفاوت است، اینکه یک روستا خالی از سکنه شده، دلیل نمی‌شود وضعیت همه روستا‌ها همین باشد، بنابراین هنوز هم روستا‌هایی داریم که جمعیت دانش‌آموزی آنها مورد توجه باشد.

هزینه ساخت هر کلاس درس و مدرسه از صفر تا صد

خان محمدی افزود: به دلیل وجود تورم در کشور اعداد و ارقام مرتب در حال تغییر هستند و نمی‌توان برای ساخت مدرسه یک نرخ ثابت تعیین کرد. اما به طور متوسط هزینه هر متر مدرسه ۲۵ میلیون تومان می‌شود و این میزان برای ساخت بنای آموزشی است در حالی که یک مدرسه علاوه بر بنای آموزشی به دیوارسازی، محوطه‌سازی و ساخت سرویس بهداشتی هم نیازدارد. این اعداد ممکن است با توجه به مناطق جغرافیایی هم متغیر باشد، مثلاً ما مناطقی داریم که بردن مصالح به آن منطقه هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند به همین دلیل نمی‌توان به طور متقن یک عددی را اعلام کرد.

ایمنی مدارس

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت:مدارس جدیدی که ما می‌سازیم بر اساس استاندارد‌هایی است که از پیش به ما اعلام شده و تمام قوانین ساختمان در آن لحاظ شده است. ممکن است آتش‌نشانی یک سری شاخص‌ها اضافه کند که برای ما الزام‌آور نباشد، اما در مدارس جدید قطعاً استاندارد‌ها رعایت می‌شود. مدارسی که اکنون ساخته می‌شوند قطعاً استاندارد هستند، مدارسی هم که قبلاً ساخته شده بودند شاید مشکلاتی داشته باشند، اما فراموش نکنیم آموزش و پرورش تمام تلاش خود را برای ارتقای ایمنی فضای آموزشی در حد مقدورانجام می‌دهد.

ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی

وی افزود: ساماندهی برخی مدارس کانکسی مستقل که بیش از ۱۰ دانش‌آموز داشتند، از گذشته شروع شده بود، اما پیشرفت خوبی نداشت، ولی در حال حاضر ساماندهی آنها در دستور کار است. همچنین ساماندهی مدارس سنگی ناایمن نیز از پروژه‌های مهم بوده است. مدارس سنگی بیشتر در مناطق زاگرس‌نشین هستند که به مرور زمان به فراموشی سپرده شده‌اند، ولی در حال حاضر ساماندهی وضعیت آنها هم یکی از پروژه‌های مهم است که باید انجام شود. در این میان ما یک سری مدارس تخریبی و ناایمن هم داریم که بیشتر در مناطق متراکم (پرجمعیت) شهری هستند، رسیدگی به آنها را هم در اولویت قرار داده‌ایم.