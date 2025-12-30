به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت ساماندهی صادرات دانش‌بنیان گفت: خواسته اصلی فعالان اقتصادی، تشکیل فوری فدراسیون صادراتی تولیدات دانش‌بنیان برای حضور رقابتی و منسجم در بازار‌های جهانی است.

حسن‌زاده امروز در نشست رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و اعضا که با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در مقطعی قرار داریم که ملت شریف ایران، به‌ویژه جوانان آینده‌ساز، انتظارات بالایی از عملکرد اقتصادی دارند و همین امر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان پیشران اقتصاد آینده، نیازمند توجهی ویژه، هدفمند و عملیاتی هستند.

وی افزود: با وجود برخورداری کشور از ظرفیت‌های علمی و فناورانه قابل‌توجه، همچنان شکاف معناداری میان توان علمی موجود و سهم ایران در بازار‌های جهانی مشاهده می‌شود؛ شکافی که باید با سیاست‌گذاری دقیق و اقدام مؤثر برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان نباید صرفاً در سطح «نمونه‌های آزمایشگاهی» باقی بمانند، تصریح کرد: انتظار افکار عمومی و فعالان اقتصادی این است که دستاورد‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه، با اراده‌ای جدی، به محصولات تجاری و بخشی از سبد صادراتی کشور تبدیل شوند. مقایسه وضعیت فعلی ایران با کشور‌های منطقه، ضرورت این تحول را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

حسن‌زاده با اشاره به نقش مؤثر حمایت مدیران و چهره‌های تأثیرگذار در بدنه دولت گفت: حضور و پشتیبانی عملی این افراد می‌تواند در مسیر رفع موانع و تسهیل فرآیند‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. در این چارچوب، اتاق بازرگانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود باید نقشی فعال‌تر و پیشروتر بر عهده بگیرد.

وی همچنین برای تضمین استمرار، شفافیت و اثربخشی پیگیری‌ها پیشنهاد کرد: سازوکاری عملیاتی از طریق معرفی دو نماینده مشخص از سوی فعالان اقتصادی برای ارتباط مستمر با نهاد‌های مسئول و تسهیل در رفع ابهامات ایجاد شود؛ اقدامی که می‌تواند در ایفای شایسته رسالت ملی ما در قبال ملت ایران نقشی حیاتی داشته باشد.

حسن زاده افزود: مطالبه اصلی جامعه فعالان اقتصادی، تسریع در تشکیل «فدراسیون صادراتی سبد تولیدات دانش‌بنیان» است؛ سازوکاری که می‌تواند هماهنگی لازم برای حضور منسجم و رقابت‌پذیر محصولات دانش‌بنیان ایران در بازار‌های بین‌المللی را فراهم کند. در همین راستا، فعالان اقتصادی آمادگی کامل خود را برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های حمایتی دولت، اعلام کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: تنها راهکار عملی برای تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به شکوفایی اقتصادی و توسعه صادرات‌محور، همکاری منسجم، کارشناسی‌شده و هم‌راستا میان دولت، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی است. حمایت قاطع از این رویکرد، پاسخ‌گوی انتظارات به‌حق نسل آینده خواهد بود.