موفقیت طرحهای آبخیزداری در کنترل سیلاب و تغذیه قنوات گناباد
کارآمدی طرحهای آبخیزداری گناباد در بارشهای اخیر به اثبات رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد گفت: با اجرای این طرحها، در بارشهای اخیر در گناباد سیلاب در حوزه آبخیز کاخک به طور کامل مهار شد و تغذیه مستقیم هشت رشته قنات در پایین دست این بخش انجام شد.
مجتبی محرابی افزود: در این بارندگیها مجموعه اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی شامل بندهای خاکی، سنگی ملاتی و گابیونی، توسعه پوشش گیاهی، کاشت نهال، قرق و مدیریت مشارکتی، جریان سیلاب را کنترل و از بروز خسارت جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: این مساله ثابت کرد که آبخیزداری یک سرمایهگذاری ایمنیبخش و اقتصادی است که نه تنها، چون سپری در برابر بلایای طبیعی عمل میکنند، بلکه با ایجاد زمینه نفوذ آب به زمین، ذخایر آب زیرزمینی را احیا و تابآوری جوامع در برابر خشکسالی را افزایش میدهد.
رئیس اداره هواشناسی گناباد هم با اشاره به بارش اخیر افزون بر ۵۰ دهم میلیمتری در یک ماه و نیم گذشته در این شهرستان گفت: بر این اساس رکورد بارش این شهرستان در آذرماه در ۳۶ سال گذشته شکسته شد.
رضا شرکای بیدختی تصریح کرد: میزان بارندگی این شهرستان در آذرماه امسال در مقایسه با دوره آماری ۳۶ سال گذشته در مجموع ۳۳۱ درصد و در مقایسه با آذرماه سال قبل ۹۹۵ درصد افزایش داشت.