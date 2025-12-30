پخش زنده
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه پیشتاز نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: موضوع توسعه عدالت آموزشی یکی از اولویتهای مهم استان است که به برکت مشارکت خیرین و نیکوکاران، پیشرفتها و دستاوردهای بسیار خوبی در این عرصه حاصل شده است.
طهماسب نجفی افزود: توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی یکی از شاخصهای چهارده گانهای است که وزارت کشور بر اساس آن عملکرد استانها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: طبق ارزیابیهای انجام شده استان کرمانشاه در شاخص توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی رتبه اول کشور را به دست آورده است که جای قدردانی دارد.
وی افزود: این موفقیت ملی حاصل یک کار گروهی، خرد جمعی و کمک خیرین و نیکوکاران بزرگوار استان است.
نجفی گفت: نهضت مدرسه سازی در استان کرمانشاه تبدیل به یک باور عمومی تبدیل شده است و این موفقیت ملی نشان دهنده آن است که اگر کارها به دست مردم سپرده شود، قطعا خیلی سریعتر و با کیفیت بسیار بهتری به اتمام میرسند.
وی به محدود بودن اعتبارات دولتی اشاره کرد و گفت: در این شرایط بخش دولتی باید با تسهیلگریهای لازم، بسترها را برای نقش آفرینی خیرین و مردم در نهضت توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی فراهم کند.