به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: موضوع توسعه عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های مهم استان است که به برکت مشارکت خیرین و نیکوکاران، پیشرفت‌ها و دستاورد‌های بسیار خوبی در این عرصه حاصل شده است.

طهماسب نجفی افزود: توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی یکی از شاخص‌های چهارده گانه‌ای است که وزارت کشور بر اساس آن عملکرد استان‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: طبق ارزیابی‌های انجام شده استان کرمانشاه در شاخص توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی رتبه اول کشور را به دست آورد‌ه است که جای قدردانی دارد.

وی افزود: این موفقیت ملی حاصل یک کار گروهی، خرد جمعی و کمک خیرین و نیکوکاران بزرگوار استان است.

نجفی گفت: نهضت مدرسه سازی در استان کرمانشاه تبدیل به یک باور عمومی تبدیل شده است و این موفقیت ملی نشان دهنده آن است که اگر کار‌ها به دست مردم سپرده شود، قطعا خیلی سریع‌تر و با کیفیت بسیار بهتری به اتمام می‌رسند.

وی به محدود بودن اعتبارات دولتی اشاره کرد و گفت: در این شرایط بخش دولتی باید با تسهیل‌گری‌های لازم، بستر‌ها را برای نقش آفرینی خیرین و مردم در نهضت توسعه عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی فراهم کند.