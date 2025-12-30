پخش زنده
بارش اولین برف زمستانی هزارجریب بهشهر از صبح امروز آغاز شد و ارتفاع آن در نقاط بالادست به ۳۵ سانتیمتر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بارش اولین برف زمستانی منطقه هزارجریب بهشهر از صبح امروز آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
آخوندی بخشدار یانسر شهرستان بهشهر از بارش سنگین برف خبر داد و اعلام کرد: ارتفاع برف در پاییندست بخش مانند سفیدچاه به ۲۰ سانتیمتر و در نقاط بالادست مانند سرخگریوه و کلیا به ۳۵ سانتیمتر رسیده است.
وی با اشاره به لغزندگی جادهها افزود: تردد در منطقه تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است و رانندگان و مسافران باید تجهیزات زمستانی لازم را همراه داشته باشند.
بخشدار یانسر از استقرار نیروها و تجهیزات راهداری برای پاکسازی و برفروبی معابر خبر داد و از مردم خواست در صورت عدم ضرورت از سفرهای غیرضروری به منطقه خودداری کنند.
همچنین هشدار داده شد که مردم روستاهای بالادست هشدار هواشناسی را جدی بگیرند، زیرا مشکل یخزدگی در این مناطق وجود دارد.