به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی را ستاد توسعه علوم و فن‌آوری افتا به سازمان امور اداری و استخدامی داده است تا تخصیص و تعیین حقوق نیروی متخصص امنیت سایبری از شمول قوانین حقوق دولتی خارج شود تا بتوان با تامین انگیزه مالی نیروی امنیت سایبری، حقوق پرسنل بخش امنیت سایبری بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی نزدیک کرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری گفت: پیکربندی نامناسب، سهل انگاری نیروی انسانی و نقض سیاست‌های امنیت سایبری عمده دلایل بروز حوادث سایبری است که لازم است با مدیرانی که با وجود آئین نامه‌ها و ابلاغیه‌های مرکز مدیریت راهبردی افتا، ترک فعل کرده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.

اوگفت: مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد ملّی برای راهبری امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات کشور، با هدف تداوم کسب و کار، طرح ضربتی ارتقاء سطح امنیت دستگاه‌های زیرساختی در سال ۱۴۰۴ را به مرحله اجرا درآورده است که در آن ضمن پشتیبان‌گیری موثر از داده‌ها و پیکربندی، برای مقابله با حوادث سایبری، به دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی، برنامه‌های جایگزین فوری پیشنهاد داده است.

به گفته نوروززاده، برای رهایی از تسلط سایبری دشمنان، ضروری است تا هر چه بیشتر از محصولات سایبری تولید داخل استفاده و جایگزین محصولات خارجی شود. رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین گفت: از ابتدای امسال تا دیماه، ۸۲۷ مجوز افتا برای شرکت‌های متقاضی فعالیت در خدمات افتایی و تولید محصولات صادر شده است.

نوروززاده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواست تا برای تقویت و ارتقای امنیت سایبری در زیرساخت‌های کشور بودجه لازم مصوب شود و در رابطه با بند (پ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تخصیص بودجه به طرح‌هایی اختصاص یابد که مورد تأیید دستگاه‌های هماهنگ کننده امنیت سایبری کشور باشد.

وی ایجاد خدمات جدید در سبد خدمات افتا از جمله بیمه سایبری و اپراتور امنیت، ایجاد سکو‌های امنیت ابری و حمایت از ارائه خدمات امنیت ابری همراه با افزایش نظارت بر آنها را از جمله برنامه‌های در دست طراحی و اجرای مرکز مدیریت راهبردی افتا عنوان کرد.

نوروززاده همچنین تاسیس و راه‌اندازی مراکز ملی هوش تهدید (CTI)، تشخیص و پاسخ به تهدیدات (MDR) و تبادل و تحلیل اطلاعات تهدیدات (ISAC) را از دیگر طرح‌ها و برنامه‌های آتی مرکز افتا برشمرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری گفت: مرکز مدیریت راهبردی افتا مصمم است تا با ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های تخصصی، نیازمندی‌های تولیدکنندگان محصولات فتایی را پوشش دهد و با تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری خطر پذیر، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای فعالیت در صنعت داخلی افتا تشویق و حمایت کند.