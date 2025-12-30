انتقال کودک ۳ ساله به مرکز درمانی به علت شکستگی لگن

بر اثر بارش برف و کولاک در دیواندره :

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در ساعت ۰۰:۴۰ بامداد، یک کودک ۳ ساله که در روستای قلعه‌روتله شهرستان دیواندره دچار شکستگی لگن شده بود، با تلاش تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر این شهرستان به مرکز درمانی امام خمینی شهرستان دیواندره منتقل شد.

فاضل رحیم‌زاده رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دیواندره گفت: این عملیات در شرایط بسیار نامساعد جوی، بارش شدید برف، کولاک و یخبندان محور‌های ارتباطی انجام شد که با وجود سختی مسیر، امدادگران هلال‌احمر با حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی موفق شدند مصدوم را به‌صورت ایمن به بیمارستان منتقل کنند.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان دیواندره همواره در هر ساعت از شبانه‌روز و در سخت‌ترین شرایط جوی آماده ارائه خدمات امدادی به هم‌وطنان هستند.