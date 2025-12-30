به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا قامتی در جلسه بررسی طرح‌های عمرانی شهرستان‌های تربت جام و صالح‌آباد با حضور مدیران این دو شهرستان گفت: این موضوع نشان می‌دهد که مسیر اجرای طرح‌ها در گذشته چندان کارشناسی نبوده است.

وی بر اولویت‌بندی دقیق طرح‌ها، استفاده از ابزار‌های مدیریتی و هماهنگی کامل میان مدیران و نمایندگان ملی تأکید و ابراز کرد: این مسیر باید اصلاح و تلاش مضاعف برای انجام تعهدات انجام شود، همچنین لازم است با مردم صادقانه برخورد کرد و تأخیر‌ها و افزایش هزینه‌ها را به آنها اطلاع داد تا از بروز خسارت به مردم جلوگیری شود.

این مسئول تصریح کرد: اولین نکته‌ای که باید مورد توجه مدیران باشد، استفاده از بانک داده مبتنی بر منشور ماندگاری خدمت و داشبورد مدیریتی است.

قامتی در ادامه افزود: این ابزار‌ها امکان تصمیم‌گیری دقیق و پیگیری مؤثر طرح‌ها را فراهم می‌کنند، به طور مثال گاهی آماری که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند، از گذشته برداشته شده و به‌روزرسانی نشده است که باعث ایجاد مشکل در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌بندی طرح‌ها پرداخت و گفت: با توجه به محدودیت منابع، تمرکز ما بر کیفیت و عدالت منطقه‌ای است؛ سال گذشته عمده طرح‌های راه در مناطق شرق و جنوب شرقی استان افتتاح شد تا شاخص‌های توسعه متوازن‌تر شوند.

قامتی تاکید کرد: اطلاعات دقیق طرح‌ها باید به استان منتقل شود تا در پیگیری‌ها دچار مشکل نشویم؛ چرا که رعایت توزیع اعتبارات بر اساس نیاز واقعی مناطق، یکی از اصول اصلی مدیریت ماست.

این مسئول به فعالیت کمیسیون‌ها و تصویب طرح‌ها نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته در کمیسیون تصویب طرح‌های هادی، ۸۶ طرح تصویب شد، اما امسال فقط در یک جلسه ۳۵ طرح، مصوب و در بخش سرمایه‌گذاری در حوزه روستایی نیز ۶۴ طرح تصویب شد.

قامتی در ادامه افزود: این آمار نشان‌دهنده تلاش جدی مدیران شهرستانی برای پیگیری طرحهاست و باید مورد توجه قرار گیرد؛ در حوزه روستایی نیز هنوز حدود ۲۰۰ طرح در نوبت تصویب قرار دارند که روند پیگیری آن ادامه دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: مدیران شهرستانی با محدودیت منابع، گزارش‌های دقیقی ارائه می‌دهند و شاخص‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بهبود داشته که این نشان‌دهنده پویایی و مسئولیت‌پذیری مدیران در اجرای طرح‌هاست.