مجمع عمومی سالانه شرکت عمران شهرهای جدید با تمرکز بر بررسی عملکرد مالی منتهی به سال ۱۴۰۳ برگزار شد و در آن بر لزوم همکاری دستگاههای خدماترسان برای تحقق اهداف مسکن حمایتی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت عمران شهرهای جدید با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، گزارش عملکرد مالی منتهی به سال ۱۴۰۳ مورد بررسی اعضای مجمع قرار گرفت.
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، به تشریح مسئولیتهای این شرکت در حوزه مسکن حمایتی پرداخت.
وی اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی در شهرهای جدید را از مهمترین تکالیف جاری عنوان کرد.
ملکی تحقق اهداف این پروژهها را منوط به همکاری سایر دستگاههای خدماترسان دانست.
در همین راستا، درخواست پیگیری و حمایت سازمان برنامه و بودجه مطرح شد.
گزارش حسابرسی و بندهای مرتبط با عملکرد مالی شرکت نیز در جلسه بررسی شد.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه در این نشست حضور داشتند.
اعضای هیأتمدیره بر ضرورت تداوم روند اجرایی پروژهها تأکید کردند.
در پایان اعلام شد که امور عمرانی و جاری شهرهای جدید بدون وقفه ادامه خواهد یافت.