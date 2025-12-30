مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار»، با نگاهی انسانی و روایی، به بازخوانی منش، اندیشه و مسیر حاج‌قاسم از زبان یارانش می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه با نگاهی متفاوت و انسانی، بر اساس روایت‌ها و خاطرات یاران و همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی نوشته و تولید شده است.

هر قسمت از «مدار» به بخشی از زندگی، انتخاب‌ها و لحظه‌های تأثیرگذار افرادی می‌پردازد که در مسیر مقاومت و در همراهی با شهید سلیمانی نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ روایت‌هایی کوتاه، اما عمیق که با تمرکز بر ابعاد اجتماعی و انسانی شخصیت‌ها، مخاطب را با وجوه کمتر دیده‌شده زندگی این شهدا آشنا می‌کند.

محمدحسین امامی، کارگردان مجموعه «مدار»، با حضور در استودیوی شبکه خبر، درباره شکل‌گیری ایده این اثر گفت: ایده اولیه «مدار» از شنیدن یک فایل صوتی منتشرنشده از یکی از شهدای مدافع حرم شکل گرفت؛ صوتی که پیش از یک عملیات ضبط شده بود و تأثیر عمیقی بر او گذاشت.

وی افزود: این تجربه ذهنی، در نهایت به پژوهشی گسترده در زندگی شهدای مدافع حرم منجر شد و زمینه تولید مجموعه‌ای از روایت‌های کوتاه داستانی را فراهم کرد.

امامی با اشاره به انتخاب نام این مجموعه توضیح داد: در ابتدای هر قسمت جمله‌ای مطرح می‌شود با این مضمون که «وقتی خورشید غروب می‌کند، ستاره‌ها خود را نشان می‌دهند»؛ در این نگاه، شهید حاج قاسم سلیمانی همچون خورشیدی است که یارانش ستاره‌هایی هستند که در مدار او حرکت می‌کنند و هرکدام نقشی مؤثر در پیروزی جبهه مقاومت ایفا کرده‌اند.

کارگردان «مدار» درباره انتخاب شخصیت‌ها نیز گفت: در انتخاب روایت‌ها تلاش شده است شهیدانی معرفی شوند که یا کمتر شناخته شده‌اند، یا زندگی آنان ظرفیت یک موقعیت نمایشی کوتاه و اثرگذار را داشته است.

وی تأکید کرد که هدف این مجموعه، دوری از بازنمایی صرف فضای نبرد و تمرکز بر وجوه انسانی، خانوادگی و اجتماعی قهرمانان داستان بوده است.

به گفته امامی، مجموعه «مدار» در شرایط محدود زمانی و مالی تولید شده و تمامی قسمت‌ها در مدت ۱۲ روز فیلم‌برداری شده‌اند.

او نقش بازیگران و عوامل اجرایی را در موفقیت این پروژه بسیار مؤثر دانست و افزود: انتخاب بازیگران بیش از شباهت ظاهری، بر انتقال حس و باورپذیری شخصیت‌ها متمرکز بوده است.

مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» با توجه به زمان کوتاه هر قسمت، علاوه بر پخش تلویزیونی، قابلیت انتشار در فضای مجازی را نیز دارد و با حفظ ریتم روایت و پرهیز از پرداخت‌های اضافی، تلاش می‌کند پیام‌های خود را به شکلی موجز و اثرگذار به مخاطب منتقل کند.

«مدار» هر روز ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.