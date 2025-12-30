به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در بازدید از طرح «دی کلینیک» نخستین درمانگاه شهرداری تهران در منطقه ۱۸ گفت: پروژه درمانگاه دی کلینیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید تکمیل شود.

وی ضمن یادآوری خرید تجهیزات پزشکی و تأسیسات باقی‌مانده ساختمان از تأمین‌کنندگان داخلی، به پشتیبانی مالی لازم از این طرح نیز اشاره کرد.

همچنین محمدی ، شهردار منطقه ۱۸ پایتخت، ضمن تقدیر از حمایت‌های معاونت مالی شهرداری از پروژه‌های در دست احداث منطقه ، احداث درمانگاه را دغدغه کارکنان شهرداری عنوان کرد و گفت: تلاش‌ می شوداین طرح تا پایان سال افتتاح شود.

وی همچنین از رفع ۷۸۰۰ متر معارض در پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) به ویژه محدوده خیابان عزیزی و احداث دو معبر در مجاورت این پروژه خبر داد.ع ۷۸۰۰ متر معارض در پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) به ویژه محدوده خیابان عزیزی و احداث دو معبر در مجاورت این پروژه خبر داد.

در ادامه انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری به الگو‌های نوین مواجهه با معارضین ملکی شهرداری تهران اشاره کرد و منطقه ۱۸ شهرداری را پیشرو در این زمینه عنوان کرد.