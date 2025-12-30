استاندار خراسان جنوبی: ادارات باید پیشگام مدیریت بهینه انرژی باشند و با نظارت مستمر، هماهنگی بین دستگاه‌ها و همراهی مردم، از پایداری خدمات در فصل سرد سال صیانت شود.

مدیریت مصرف انرژی، نیازمند عزم جدی مدیران و مشارکت مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم رعایت الگوی مصرف در تمامی بخش‌ها در جلسه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان گفت: خراسان جنوبی به‌عنوان مسیر تردد کاروان‌های زیارتی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران رضوی دارد و تمامی شهرستان‌های واقع در این محور باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و مردمی، آمادگی لازم را برای میزبانی شایسته فراهم کنند.

هاشمی افزود: رعایت الگوی مصرف برق و گاز باید در تمامی بخش‌ها به‌ویژه در ادارات به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و فرمانداران موظفند نظارت کامل و مستمر در سطح شهرستان‌ها داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش نظارت مستمر در تحقق مدیریت مصرف انرژی گفت: پایش وضعیت مصرف انرژی، دمای محیط و میزان رعایت دستورالعمل‌ها باید به‌صورت دقیق و مستمر انجام شود.

استاندار افزود:

هاشمی با اشاره به ضرورت آمادگی زیرساخت‌های گرمایشی گفت: آماده‌سازی موتورخانه‌ها، کنترل مصارف غیرضروری و برخورد با موارد خارج از ضابطه، از محور‌های اصلی مدیریت مصرف انرژی در استان است.

وی با تأکید بر اهمیت دوگانه‌سوز بودن مراکز حساس و خدماتی افزود: آمادگی در این حوزه ضروری است و باید نظارت مستمر بر وضعیت سوخت جایگزین انجام شود تا در صورت بروز شرایط خاص خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

استاندار همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی بموقع به شهروندان در شرایط کاهش دما و یخبندان تأکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی عمومی نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی دارد و باید با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها آموزش‌های لازم در اختیار مردم قرار گیرد.

هاشمی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهبرد‌های استان دانست و گفت: استفاده از انرژی خورشیدی به‌ویژه در ادارات باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: نظارت بر بازار، ارتباط مستقیم مدیران با مردم و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق، از الزامات مدیریت استان است و همه بخش‌ها باید با هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری، در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم تلاش کنند.