بسته شدن تنها بزرگراه شمال افغانستان به دلیل برف و طوفان

بسته شدن تنها بزرگراه شمال افغانستان به دلیل برف و طوفان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت فوائد عامه افغانستان بامداد امروز اعلام کرد: بزرگراه «سالنگ» به دلیل طوفان و بارش برف به صورت موقت به روی رفت و آمد همه وسایط نقلیه مسدود شده است.

«اشرف حق شناس» سخنگوی وزارت فوائد عامه افغانستان از همه رانندگان خودرو‌های باربری و مسافربری خواسته است تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در سالنگ خودداری کنند.

بزرگراه سالنگ که ۹ استان شمالی را به پایتخت افغانستان وصل می‌کند، هر سال در فصل زمستان به دلیل طوفان و بارش برف به صورت موقت به روی رفت وآمد مسدود می‌شود.

این جاده یکی از مسیر‌های سرد و برف‌گیر افغانستان است که با ریزش برف و وزش طوفان به روی رفت و آمد بسته می‌شود.

خبر دیگر اینکه سپاه «۲۰۷ الفاروق» در غرب افغانستان امروز اعلام کرد: نیرو‌های افغان، سرنشینان یک دستگاه اتوبوس مسافربری را که در شهرستان «شیندند» استان هرات از جاده منحرف و سپس واژگون شد، نجات دادند.

هرچند سپاه ۲۰۷ الفاروق از تلفات این رویداد گزارشی نداده است، اما گزارش حاکی از آن است که دستکم ۳ نفر در این رویداد براثر سرازیر شدن سیل و لغزندگی جاده جان خود را از دست دادند.

اداره هواشناسی افغانستان روز گذشته ریزش سنگین برف و باران شدید را در ۲۴ استان این کشور پیش بینی کرده است.

سخنگوی استانداری بامیان نیز از بسته شدن بیشتر مسیر‌های شهرستانی این استان به دلیل ریزش برف خبر داد.

از سوی دیگر فرماندهی پلیس استان بدخشان اعلام کرد: یک دستگاه خودروی سواری در شهرستان مایمی استان بدخشان از جاده منحرف و سپس واژگون شد که بر اثر آن هفت سرنشین این خودرو جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر زخمی شدند.