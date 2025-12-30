پخش زنده
امروز: -
ثبت نام برای شرکت در مراسم پرفیض اعتکاف از اول ماه رجب در ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها و البته ۱۵۰ مسجدی که اعتکاف در آنها برگزار میشود، آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: امسال ۱۵۰ مسجد در سطح استان برای برگزاری مراسم اعتکاف آمادهسازی شدهاند و پیشبینی میشود تعداد معتکفان به بیش از ۵ هزار نفر برسد.
حجتالاسلام سید محسن محسنی اظهار کرد: ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف از ابتدای ماه مبارک رجب در سراسر استان آغاز شروع شده و همزمان با ایامالبیض، آئین اعتکاف در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب با مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال ۱۱۵ مسجد در سطح استان اردبیل برای برگزاری این مراسم معنوی آمادهسازی شدهاند، افزود: تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از معتکفان در شهرها و مناطق مختلف استان اندیشیده شده است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به رشد استقبال مردمی از این آئین عبادی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۴ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و پیشبینی میشود امسال با افزایش مشارکت، تعداد معتکفان به بیش از ۵ هزار نفر برسد.
محسنی اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی معنوی، تقویت ایمان و انس بیشتر با معارف دینی دانست و از اقشار مختلف، بهویژه جوانان، برای حضور گسترده در این مراسم دعوت کرد.