نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن با جنگ تبلیغاتی و اقتصادی به دنبال تضعیف ایران اسلامی است، اما ملت با بصیرت در میدان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در اجتماع مردم کرمان به مناسبت ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در مصلی امام علی (ع) با اشاره به ویژگی‌های مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی قصه‌ای تاریخی، قرآنی و الهی است که خداوند خود او را معرفی کرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به آیات «وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجعَل لَهُ فُرقاناً» و «وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجاً» تأکید کرد: شهید سلیمانی هر آنچه می‌خواست برای نظام، انقلاب و مردم می‌خواست و خود را فدای انقلاب کرد؛ انقلابی واقعی کسی است که خدمت را برای خدا و مردم بخواهد، نه برای خود.

وی با اشاره به قیام عاشورا و احیای اسلام ناب محمدی (ص) افزود: عظمت نیم‌روز عاشورا فراتر از توصیف است و امروز وظیفه اصلی ما مقابله با اسلام آمریکایی و برافراشتن پرچم اسلام ناب در جهان است؛ پرچمی که سکوی بین‌المللی آن به دست ملت ایران سپرده شده است.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی یکی از قطب‌های تأثیرگذار جهان امروز است، گفت: دشمن با جنگ تبلیغاتی و اقتصادی و تولید اخبار مسموم و ناامیدکننده به دنبال تضعیف ایران اسلامی است، اما ملت ایران با بصیرت در میدان ایستاده است.

وی با تأکید بر شرایط جنگی کشور تصریح کرد: هر محل خدمت یک سنگر است و فرمانده این میدان رهبر معظم انقلاب اسلامی است. وحدت و انسجام ملی، فارغ از سلایق سیاسی، رمز عبور از این شرایط است.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کشور با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر افزود: ملت ایران با غیرت و شرافت در میدان حاضر شد و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد. دولت باید با تصمیمات جدی برای رفع گرانی و بهبود معیشت مردم اقدام کند و تقویت دولت، خواست رهبر معظم انقلاب است.

حاجی‌بابایی در پایان با اشاره به تحولات منطقه گفت: مقاومت زنده است؛ عراق بیدار است، فلسطین و غزه هیمنه آمریکا و اروپا را در هم شکستند و کشتی انقلاب اسلامی با قدرت در میان امواج در حرکت است.