به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور شاعران مطرح کشور از جمله استاد ناصر فیض، دکتر محمد فخارزاده، دکتر محمدمهدی سیار، دکتر میلاد عرفان‌پور و آقای مهدی جهاندار همراه خواهد بود.

همچنین اساتید محترم دانشگاه شامل مهندس حسین شاهرخی، مهندس علیرضا جهان‌تیغ و دکتر سعید خدایگان در این برنامه حضور خواهند داشت. اجرای این مراسم بر عهده آقای رضا رحیمی عنبران خواهد بود.

در بخش‌های مختلف شب شعر، شاعران برگزیده فراخوان شعر وقت شریف به شعرخوانی خواهند پرداخت و کانون موسیقی دانشگاه صنعتی شریف اجرای موسیقی زنده را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، مراسم رونمایی از کتاب جدید نیز برگزار خواهد شد.