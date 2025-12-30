امروز: -
پنجمین کنگره بین المللی «استاد فکر» بزرگداشت علامه مصباح یزدی

کنگره بین‌المللی استاد فکر و آئین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، هم‌زمان با روز گرامیداشت علوم انسانی اسلامی، امروز نهم دی ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم همچنین آیت الله محمود رجبی و حجج اسلام سیدسعیدرضا عاملی و دکتر منوچهر محمدی سخنرانی کردند. هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، این کنگره در ایام ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی که به عنوان روز علوم انسانی اسلامی نام‌گذاری شده است، برگزار می‌شود.
عکاس :سهراب سید جمالی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ - ۱۳:۱۱
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
