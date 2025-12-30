پخش زنده
با تکمیل عملیات ساختمانی و تجهیز ۲ ورودی جدید ایستگاههای شبکه مترو تهران، این امکانات جدید حمل و نقلی روز چهارشنبه به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلالاحمر در منطقه ۱۱ و ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد در منطقه ۱۲ (که نقش زیرگذر چهارراه گلوبندک را نیز ایفا میکند) نخستین افتتاحیههای شبکه مترو پایتخت در فصل زمستان ۱۴۰۴ هستند.
در راستای تکمیل نواقص ایستگاههای در حال بهره برداری از خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران، اینک موعد بهره برداری از ۲ ورودی جدید در ایستگاههای مترو هلال احمر و ۱۵ خرداد فرارسیده است.
ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر، نبش خیابان شهید قدمی واقع شده و طراحی آن به گونهای صورت گرفته است تا نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) را برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر ایفا کند. برای ساخت و تجهیز این ورودی، مبلغی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
اما ورودی دیگری که همزمان با ورودی دوم ایستگاه هلال احمر افتتاح خواهد شد، ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد است که این ورودی هم توامان نقش زیرگذر چهار راه گلوبندک را خواهد داشت.
ورودی مذکور با همکاری شهرداریهای مناطق ۲ و ۱۲ احداث شده و شامل تامین و نصب ۲ دستگاه پله برقی به همراه کیوسک ورودی آن است.
این امر در راستای پیگیریهای مکرر صورت گرفته و تصویب طرح در کمیسیونهای ذیربط شورای اسلامی شهر تهران محقق شده است.
روزانه چند صد هزار نفر در محدوده چهار راه گلوبندک تردد دارند که احداث این زیرگذر ضمن کاهش ازدحام جمعیت در معابر روسطحی، دسترسی به ایستگاه مترو ۱۵ خرداد را نیز تسهیل میسازد.