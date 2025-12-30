با حمایت صندوق نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در نشست‌های تجاری مجازی، بدون نیاز به سفر، مشتری و شریک تجاری خود را در ارمنستان بیابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست‌های تجاری مجازی شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف یافتن مشتری و شریک تجاری در ارمنستان، برگزار می‌شود.

یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی و گسترش همکاری‌های فناورانه بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری نشست‌های تجاری (B۲B) با هدف یافتن مشتری و شریک تجاری در کشور‌های مختلف است.

در همین راستا، نشست‌های تجاری مجازی شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف یافتن مشتری و شریک تجاری در ارمنستان به عنوان دروازه‌ای برای ورود به کشور‌های اوراسیا برگزار می‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های صنعت ساختمان، مواد شیمیایی و پتروشیمی، سلامت و تجهیزات پزشکی، کشاورزی تا روز سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ فرصت دارند درخواست خود را برای حضور در این نشست‌های مجازی ثبت کنند.